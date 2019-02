Il film Mamma+Mamma della regista molisana Karole Di Tommaso verrà proiettato ancora a Casacalenda. Dopo il grande successo di domenica scorsa – 10 febbraio -, con tre proiezioni a cura di MoliseCinema che hanno registrato il tutto esaurito, torna al Cinema di Casacalenda il film che racconta la maternità di una coppia di donne che si amano e desiderano una famiglia, come tutti.

Ancora due spettacoli, domenica 17 febbraio alle 17 e alle 19. E anche stavolta sarà presente la regista di Guardialfiera che incontrerà il pubblico.45

Il film, che in questi giorni è stato a Roma, Bologna, Torino, Milano, Perugia e Orvieto in anteprima e che dal 14 è ufficialmente uscito nelle sale, verrà dunque riproposto al pubblico molisano.

Intanto il film sta ottenendo recensioni importanti e vari giornali se ne stanno occupando. Per chi non l’avesse visto questa è un’occasione da non perdere.

Per prenotazioni: info@molisecinema.it