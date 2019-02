Il meteo di avvio settimana vede ancora ancora una persistenza di correnti piuttosto fredde da est che interessano le regioni centro-meridionali. Dall’altro lato al centronord prevale il bel tempo e i cieli sereni grazie ad un potente campo di alta pressione.

Previsioni a cura di www.meteoinmolise.com

IL METEO IN AVVIO DI SETTIMANA– Ancora per la giornata odierna persisteranno correnti fredde orientali sferzeranno il Sud Italia. In particolare, e previsto il passaggio di un secondo nucleo freddo in quota tra Puglia, Basilicata, Calabria e poi Sicilia con qualche spolverata di neve fino a quote molto basse. Graduale consolidamento dell’alta pressione su tutta la Penisola a partire da martedì. Il vasto quanto potente anticiclone sull’Europa occidentale tenderà ad estendersi a gran parte d’Italia. Da martedì invece il tempo si stabilizzerà po’ dappertutto. Il tempo rimane soleggiato e secco al Centro-nord.

TEMPERATURE IN RIPRESA– Le temperature torneranno ad aumentare. Ad inizio settimana si faranno ancora sentire le correnti di Grecale e Tramontana, con il passare dei giorni le massime potranno raggiungere anche i 20°C entro metà settimana al Centro Nord con punte anche superiori su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia, Veneto e Toscana. Dunque, febbraio si chiude con temperature abbastanza elevate, specialmente al settentrione.

Il meteo di avvio settimana in dettaglio per il Molise

Lunedì: Giornata con poche nubi al mattino con tendenza ad aumento delle nubi da nordest dalle ore centrali al primo pomeriggio. Tale peggioramento potrà apportare deboli nevicate dai 400 metri su gran parte del territorio regionale. Tendenza a miglioramento serale. Temperature vicine allo zero anche a bassa quota al mattino con estese gelate. Temperature massime di pochi gradi sopra lo zero alle quote collinare, -2/-3 in montagna. Venti forti da nordest sulla costa. Mari mossi.

Martedì: Giornata di bel tempo al più con pochi nubi. Mattinata soleggiata con estese gelate nelle valli interne. Temperature massime in ripresa e dappertutto sotto i 10 gradi, fino a 4 gradi in montagna. Pomeriggio soleggiato e serata stellata. Venti in attenuazione.

Mercoledì: Giornata completamente stabile. Sole prevalente. Temperature ancora in aumento con valori che durante il giorno arriveranno anche a 12-13 gradi. Minime tra 2-3 gradi. Venti assenti. Formazione di foschie notturne nelle vallate interne.