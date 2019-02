Il Molise di nuovo che batte i denti, in ogni angolo della regione, a causa del gelo. Temperature sotto lo zero, neve a Campobasso in mattinata, strade trasformate in vere e proprie trappole di ghiaccio.

Su Campobasso il pomeriggio è stato drammatico: diversi i sinistri.

Il primo è accaduto in via Colle delle Api all’altezza del bar “Europa”. Una ragazza che pare stesse attraversando la strada è stata investita da un’auto di passaggio che sembra abbia perso il controllo del mezzo proprio a causa dell’asfalto scivoloso. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 ma per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.

Contemporaneamente un altro incidente è accaduto in via IV Novembre. Due auto si sono scontrate, semidistrutta una smart. Anche in questo caso una persona è stata soccorsa a causa dell’impatto ma non è grave.

Scontro anche a Vazzieri, tanta paura ma non si registrano feriti.

Gran lavoro per i vigili urbani impegnati su più fronti ma anche per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire lungo la strada che collega Campodipietra a Ielsi perché alcune auto sono finite fuori strada. E il denominatore comune sempre lui, il ghiaccio.

Un’emergenza a cui il Comune capoluogo e la Provincia ha provato subito a far fronte inviando sulle strade cinque mezzi spargisale che sono al lavoro da qualche ora ma “è ovvio – ha spiegato il primo cittadino – che il sale scioglierà il ghiaccio soltanto se la temperatura si alzerà un pochino quindi è ovvio che seppure noi siamo impegnati a fare tutto il possibile, la strategia migliore resta la cautela e la prudenza”.

Disagi anche per i pedoni: scivoloni e cadute non sono mancati durante questo pomeriggio dalle temperature quasi eccezionali.

Le previsioni però sono confortanti: le temperature che nella notte dovrebbero mantenersi sotto lo zero sembrano in risalita già a partire dalla giornata di domani. Si escludono nuove nevicate per il momento nel frattempo però si invitano “automobilisti e pedoni a prestare la massima attenzione e a procedere con avvedutezza sia se in macchina che a piedi”.