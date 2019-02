Era registrato come circolo privato. Ma al momento dei controlli nessuno dei presenti aveva la tessera dell’associazione. Al suo interno, invece, c’erano ballerine in abiti succinti, privè e persino il palo della lap dance. Insomma, più che un circolo, il “Rosa blu” di Toro era un vero e proprio night abusivo dove gli alcolici non mancavano mai e neppure le intrattenitrici di sala che coi clienti salivano nelle camere nell’appartamento al piano superiore del locale.

L’esercizio pubblico, privo di autorizzazioni e gestito senza pagare un euro di tasse, funzionava grazie alla complicità di donne straniere, alcune prive di permesso di soggiorno, che inducevano i frequentatori a bere per poi ottenere guadagni sulle consumazioni, sui balletti a luci rosse in ambienti più riservati della sala e anche vendendo il proprio corpo sui materassi luridi trovati dai poliziotti nelle stanze sopra il night di contrada Vicenne.

Insomma, violazioni gravissime quelle riscontrate durante i normali controlli della Questura che hanno indotto gli agenti non solo a multare pesantemente il titolare del locale ma anche a chiedere al Comune di Toro di far cessare immediatamente l’attività abusiva che si svolgeva, lontano da occhi indiscreti, a due passi dal paese.

Nei confronti delle tre straniere irregolari, invece, è stato avviato, a cura dell’ufficio Immigrazione di via Tiberio, l’iter per la loro espulsione dall’Italia.