Al via le domande per le borse di studio per le superiori: 170mila euro a disposizione

È di 170mila euro il valore totale del progetto per le borse di studio degli studenti frequentanti gli istituti scolastici superiori di secondo grado nella regione Molise, così come stabilito dalla delibera numero 515 dello scorso 31 gennaio. La misura è rivolta ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 10mila 632,94 euro annui ed è destinata a sostenere i costi per garantire il diritto all’istruzione.

Le domande vanno presentate ai comuni di residenza che, entro e non oltre il 1 marzo prossimo, provvederanno a trasmetterle alla Regione Molise per la successiva liquidazione in favore degli aventi diritto da parte del Miur. “Sono piccoli ma concreti segnali di vicinanza ai nuclei familiari maggiormente in difficoltà – ha commentato l’assessore regionale Roberto Di Baggio – Per i quali l’amministrazione ha il dovere di intervenire per garantire a tutti i ragazzi la possibilità di studiare e di contribuire alla propria crescita professionale e di conseguenza all’arricchimento culturale dell’intero territorio.”

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Regione Molise, sezione Albo Pretorio, ove è pubblicata la delibera regionale di riferimento.