Si chiude con una netta sconfitta la stagione regolare del campionato di serie C Silver Marche/Abruzzo/Molise di basket per l’Italiangas Airino Termoli che è stata superata per 86-66 sul campo dell’Olimpia Mosciano, seconda forza del campionato.

I teramani sono partiti fortissimo, non consentendo nemmeno ai molisani di arrivare in doppia cifra al primo intervallo. L’Italiangas ha provato a ricucire le distanze, ma l’Olimpia si è mantenuta sempre a distanza di sicurezza. Da segnalare i 21 punti del croato Dmitrovic e i 19 di Leonzio per gli ospiti.

Si tratta tuttavia di una sconfitta indolore per la formazione allenata da Massimo Di Lembo, visto il quarto posto assicurato. Adesso spazio alla fase a orologio, che vedrà l’Airino sfidare sia le due squadre che la precedono in classifica, che le due appena dietro.

Serie C Silver

Mosciano – Italiangas 86-66

Parziali: 23-8, 43-31, 67-46

Arbitri: Di Pietro e Matianetti

Italiangas: Marinaro, Tedeschi 3, Pascucci, Mirando 12, Mustillo ne, Dmitrovic 21, Lentinio ne, Suriano 12, Leonzio 19, Pasquale, Ponsanesi, Colasurdo 2

Coach: Di Lembo M.

Ass. Coach: Di Lembo G.

Mosciano: Ippolito 6, Di Giandomenico 13, Mazzocchetti, Di Febo 18, Nero ne, Giansante 5, Meduri, Caprioni ne, De Laurentiis 3, Scafidi 31, Assogna 10.

Coach: Verrigni

Ass. Coach: Gioia

Note: totale falli Italiangas 17 (di cui tecnico a Leonzio è coach Di Lembo M.), totale falli Mosciano 10