Airino, dopo le polemiche parola al campo: al PalaSabetta arriva la capolista Vasto

Dopo una settimana di grandi polemiche che hanno riguardato l’utilizzo attuale e futuro del palazzetto di Piazza del Papa, torna in campo domani 10 febbraio alle 18 l’Italiangas Airino basket Termoli nel 17esimo turno del campionato di serie C Silver Abruzzo/Marche/Molise.

Non è una partita come tutte le altre quella che attende domani i ragazzi di coach Massimo Di Lembo, poiché arriva in Molise la capolista Generazione Vincente Vasto basket che finora ha fatto registrare 16 vittorie su 16 gare disputate.

Insomma l’unica imbattuta del torneo sarà ospite di un PalaSabetta che si preannuncia colmo di gente e infuocato di tifo. Una gara da non fallire, anche per la rivalità sportiva fra le due formazioni vista la vicinanza geografica.

L’Airino è attualmente quarta in classifica con 24 punti, frutto di 12 affermazioni e 4 inciampi. Palla a due alle 18, in un palazzetto che promette di trasformarsi nell’uomo in più per i termolesi.