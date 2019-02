Airino a L’Aquila, sprint finale della stagione regolare

Terzultima gara della stagione regolare per l’Italiangas Airino Termoli che domani, 3 febbraio, scenderà in campo al PalAngeli de L’Aquila per il sedicesimo turno della stagione regolare della serie C Silver Marche/Abruzzo/Molise di basket.

Colasurdo e compagni sono attesi da una gara insidiosa, visto che gli aquilani hanno solo 10 punti in classifica ma davanti al pubblico amico possono essere pericolosi. Viceversa i termolesi sono quarti a quota 22 e non possono permettersi passi falsi.

Le squadre sono ormai allo sprint finale della stagione regolare, con le ultime tre gare prima delle partite che conteranno davvero.