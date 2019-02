Addio a Cesarino Figliola: a 92 anni se ne va il padre del sindacato e dell’associazionismo

Il suo nome è legato in maniera praticamente indissolubile a quello della Uil e alla radicalizzazione del sindacato sul territorio. Cesarino Figliola, che avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 15 febbraio, è morto oggi aprendo a un lutto enorme nel suo Comune, San Martino in Pensilis, Ma anche in tutto il mondo molisano del sindacato, al quale ha sostanzialmente dedicato la vita.

Considerato, a ragione, un socialdemocratico, simbolo del riformismo, dell’associazionismo e del sindacalismo in Basso Molise in modo particolare, Cesarino Figliola è una figura che tutti ricordano per l’incredibile energia, l’attività poliedrica che ha portato avanti senza mai risparmiarsi, pragmatico ed efficace nel trovare una risposta ai problemi.

Vittorino Facciolla, già sindaco di San Martino in Pensilis e vicepresidente della Giunta regionale, oggi consigliere di minoranza in Regione col Pd, così scrive sul profilo facebook: “Questo è stato uno dei più grandi personaggi del 900 e dell’avvio di Terzo Millennio del nostro Comune. Sindacalista, politico ma, ancora di più, insuperabile amante della nostra comunità. Inventore dell’associazione dei nonni vigili e del servizio di taxi sociale. Muore – e forse non poteva essere diversamente – il giorno dopo le celebrazioni in onore di San Biagio, la cui traduzione ha più di ogni altro tenuto in vita nel corso degli anni. A Cesarino il mio personale ringraziamento”.

Prima la Uil, poi la Uil Pensionati, il comitato provinciale Inps, le tante associazioni per le quali si è battuto e che ha contribuito a creare e radicare sul territorio. Una figura indimenticabile per la comunità di San Martino, definito come un uomo di passioni e valori mai venuti meno.