Aci, il Molise premiato a Monza con il campione Gianluigi Petrone

Il Molise premiato a Monza dove sono stati premiati i campioni dello sport automobilistico. A rappresentare la nostra regione Gianluigi Petrone, vincitore nel Campionato di zona Slalam.

Due giorni per premiare i vincitori dei Titoli Tricolori delle quattro ruote della scorsa stagione presso il Monza Eni Circuit. Tra gli oltre 600 premiati in 8 diverse cerimonie delle due giornate dedicate dall’ACI ai Campioni dello sport automobilistico c’è anche Gianluigi Petrone, il giovane Campione molisano vincitore della CoppaAciSport 3^ Zona di Slalom che ha conquistato la Coppa nella categoria 1600’ gruppo A con la sua Peugeot106Rally in varie tappe su tutto il territorio del CentroSud.

Gianluigi è risultato vincitore del titolo nella terza zona con le gare in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna, Lazio e Molise.

A fare gli onori di casa, il PresidenteACI Angelo Sticchi Damiani presso l’Autodromo Nazionale di Monza simbolo della velocità e sede del Gran Premio D’Italia di Formula1. Soddisfazione è stata manifestata anche dal Presidente dell’Aci Molise Luigi Di Marzo.

Tanti i piloti, i team, i rappresentanti dei più prestigiosi marchi del motorsport, gli addetti ai lavori e i giornalisti che hanno accolto l’invito dell’ACI e hanno assicurato la loro presenza a Monza per due giorni di festa.