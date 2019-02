Un incendio è divampato poco prima delle 13 di oggi, venerdì 15 febbraio, in località Massari a Bojano. Il rogo, spento dai dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, è divampato all’interno di un piccolo deposito di materiali di risulta di varia natura.

La lunga colonna di fumo nera e densa sprigionata dall’incendio di rifiuti edili non è passata inosservata a quanti, in quel momento, transitavano in zona ed hanno allertato gli uomini del 115. Grazie all’impiego di tre mezzi, i caschi rossi sono riusciti a domare le fiamme velocemente, estinguendo un rogo che, in poco tempo, avrebbe potuto interessare un’area molto più vasta.

Una volta che il pericolo fiamme è stato archiviato, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto ad effettuare le operazioni di bonifica dell’area interessata. Un lavoro certosino che ha impiegato le squadre per circa un’ora.

Ancora sconosciute le cause che hanno provocato l’incendio, ma sarà cura del Niat – Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale campobassano – stabilire le ragioni che hanno portato il materiale di risulta a prendere fuoco. Sul luogo è intervenuta anche una volante dei Carabinieri della stazione di Bojano.