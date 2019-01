Previsioni meteo con tempo variabile. Ultimi fiocchi di neve in nottata. Temperature in risalita, seppur in un contesto invernale. Qualche perturbazione in arrivo da ovest nella seconda parte della settimana.

Meteo a cura di www.meteoinmolise.com

PREVISIONI METEO SETTIMANA – SITUAZIONE. Tempo inizialmente stabile domenica grazie alla provvisoria espansione dell’alta pressione dall’ovest Europa. La nuvolosità tuttavia inizierà ad aumentare a partire dal Nord per l’avvicinamento di una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico. La sua parte più avanzata determinerà già dalle prime ore della giornata un peggioramento sulle Alpi, specie confinali, con nevicate dai 1000/1500m. Tenderà a peggiorare dal pomeriggio anche su ovest Sardegna, Sicilia e basso Tirreno, per correnti di Maestrale che addosseranno aria umida e instabile verso le coste.

PREVISIONI METEO LUNEDÌ. Le prime precipitazioni sulle Alpi, sulle zone di confine, con neve dai 1000m circa ma in attenuazione in giornata. Nulle le precipitazioni sul resto del Nord, sottovento alle Alpi. Il fronte poi migrerà al sud e su parte del Centro con piogge su basso Lazio, Abruzzo interno, ma soprattutto su Campania, Calabria e nord Sicilia con fenomeni anche temporaleschi, neve dai 1000/1200m e qualche fenomeno fin sulla Puglia. In serata piogge in attenuazione da nord, mentre la notte inizia a schiarire anche sull’arco alpino. Si segnalano inoltre venti forti di Maestrale, specie sui bacini occidentali.

Meteo Molise, prima parte della settimana in dettaglio:

Lunedì: Al primissimo mattino cielo coperto su tutto il territorio regionale per nubi alte. A seguire instabilità con piovaschi sparsi specie su ovest Molise. Qualche goccia di pioggia anche sul Molise centrale con quota neve oltre i 1.200 metri. In serata, netto calo termico e copertura nuvolosa a tratti con fenomeni attesi su alto Molise e Molise centrale nevosi oltre i 600-800 metri. Temperature stazionarie la mattina, in moderata diminuzione dalla serata più marcata in montagna dove torneranno sottozero. Venti dapprima da ovest in mattinata in rotazione da nord-ovest dal pomeriggio.

Martedì: Giornata che parte con il bel tempo. Estesi tratti ghiacciati al mattino. Bel tempo anche al pomeriggio. Venti freddi al mattino in attenuazione durante il corso della giornata e in rotazione da ovest sud-ovest in serata. Temperature sottozero in quota al primo mattino, fino a 5-6 gradi in collina, qualche grado in più sulla costa.

Mercoledì: Mattinata di bel tempo. Nel corso della giornata a causa di deboli correnti da ovest, della nuvolosità innocua si affaccerà sul Matese e sulla provincia di Isernia. Bel tempo sul resto della regione. Serata stabile. Temperature in leggero aumento.