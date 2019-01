Immancabile come ogni anno nel giorno dell’Epifania la premiazione dei presepi artistici in mostra durante il periodo natalizio al Castello Svevo di Termoli. Domenica 6 gennaio il pubblico, come anche gli artisti in gara, hanno scoperto ufficialmente chi si è meritato il premio del pubblico e chi quello degli esperti.

Nelle sale della fortezza l’assegnazione degli attestati di partecipazione e dei premi in argento realizzati dall’artista Giovanni Raspiniconsegnati dal presidente dell’associazione Amici del Borgo Vecchio, dalla vice sindaca Maria Chimisso e dal consigliere Giovanni Di Tella.

Al primo posto della ventesima edizione nella classifica della giuria popolare il presepe di Silvio Marroni di Termoli con 1065 voti con il presepe numero 39, mentre per la giuria di esperti Antonella Ricci di Santa Croce di Magliano. Loro con impegno, dedizione, fantasia, precisione, personaggi e paesaggi hanno realizzato quelli che per questa edizione sono stati considerati i più belli.

Come ogni anno, nonostante il maltempo e le temperature basse che hanno caratterizzato i primi giorni del 2019, la mostra ha registrato numeri importanti in fatto di presenze e quindi di apprezzamento da parte di giovani e meno giovani che visitano le sale del castello svevo per ammirare le piccole opere d’arte realizzate per passione, passatempo, per devozione. Un appuntamento immancabile per le vacanze natalizie termolesi.