Pericolo ghiaccio, mattinata di incidenti sulle strade molisane: 2 persone in ospedale

Due gravi incidenti nel giro di mezz’ora: il primo sulla Trignina, il secondo nei pressi di Castellone di Bojano. Il ghiaccio e il nevischio sembrano essere i principali pericoli per gli automobilisti che si mettono in viaggio quando le temperature sono molto rigide, come quelle registrate in questi giorni.

Alle 10.13 il primo intervento, quando una ragazza di 28 anni è uscita fuori strada sulla statale 650, all’altezza dello svincolo per Civitanova. Gli operatori sanitari del 118 giunti sul posto l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Isernia in codice 2. La giovane donna aveva riportato un politrauma della strada. Stessa diagnosi e simili modalità per l’incidente delle 10.42 nel paese dell’area matesina. Questa volta l’auto finita fuori strada era guidata da un anziano di 82 anni. L’uomo, soccorso da un’ambulanza, è stato trasferito all’ospedale Cardarelli per le cure del caso.

Due incidenti che probabilmente potevano avere conseguenze mortali e che costituiscono una sorta di campanello di allarme: con temperature vicine allo zero, bisogna prestare ancora più attenzione quando ci si mette alla guida sulle strade delle zone più interne del Molise.