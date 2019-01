Risate e riflessioni a teatro. L’Associazione Culturale “Sine Die” di Casacalenda è riuscita a suscitarle entrambe mettendo in scena al Teatro Comunale, sabato 5 e domenica 20 gennaio, la commedia brillante di Italo Conti “Parcheggio a pagamento” con la regia di Ermelinda Brienza Cappiello.

La “Sine Die” nasce quindici anni fa con la commedia napoletana e i grandi classici di De Filippo e Scarpetta. Tutti appassionati di teatro e recitazione, nessun professionista, accomunati solo dalla voglia di stare insieme durante il tempo libero, divertirsi e divertire, far riflettere e mettere a disposizione degli altri la loro passione. L’Associazione porta gli spettacoli anche in altre realtà molisane.

Lo spettacolo ‘Parcheggio a pagamento’ è stato completamente autoprodotto e ha avuto il patrocinio del Comune di Casacalenda. I “Sine Die” hanno divertito il numeroso pubblico presente nelle due serate e anche fatto riflettere sul tema ‘anziani’.

La commedia di Italo Conti vede in scena 13 personaggi che animano la vicenda all’interno di una fatiscente casa di riposo dall’illusorio nome “Villa Arzilla”.

Le due donne protagoniste, Beatrice e Genziana, anziane ospiti della struttura, corrispondono a questo allegro nome e, con il loro modo di prendere la vita, affrontano comunque con coraggio e leggerezza il passare del tempo in un luogo che non è poi così confortevole e accogliente soprattutto quando non lo si è scelto. Difatti, la sensazione predominante è quella di trovarsi parcheggiate in un posto dimenticato.

Per una causa particolare, Beatrice, grazie all’aiuto dell’amica fidata di stanza Genziana, riuscirà a riordinare la propria situazione e, in concomitanza con altri eventi favorevoli, troverà addirittura il modo di capovolgere le sorti di “Villa Arzilla”.

“Questa commedia, – afferma la regista e coprotagonista della commedia – ben rappresenta la funzione principale del teatro: divertire e suscitare la risata. Offre comunque la possibilità di riflettere su temi di rilievo come quello proposto ed è importante che il destino degli anziani, per i quali sembra non ci sia più posto nella nostra società caratterizzata ormai dalla fretta e dalla corsa al lavoro e all’efficienza, torni a collocarsi al centro dell’attenzione di tutti noi affinché, anche la vecchiaia, come ogni altra fase della vita, venga celebrata con dignità, rispetto e allegria. Ringrazio l’Associazione ‘Per non dimenticare’ e la Società Operaia di Casacalenda che ci ha ospitato nei propri locali per le prove. ”