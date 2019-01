Oscar Scurti è il nuovo segretario della federazione del Basso Molise del Partito Democratico.

Si sono svolte oggi pomeriggio (27 gennaio), nella sede del Pd in Corso F.lli Brigida a Termoli, le votazioni per il segretario della Federazione del Basso Molise. Lo sfidante di Scurti era Ettore Fabrizio ma si è giunti ad un accordo e l’elezione è avvenuta per acclamazione, dunque senza votazioni che comunque avrebbero decretato vincente tra i due Oscar Scurti, forte dei delegati eletti nei vari circoli del Basso Molise in questi giorni. Mancava all’appello solo il circolo termolese. I delegati eletti a Termoli per Oscar Scurti sono: Maria Chimisso, Stefania Spegne, Giulia Intrevado, Mario Orlando, Matteo Caruso e Giuseppe Consiglio. Per Ettore Fabrizio i delegati eletti sono: Antonio Sciandra, Lucia Cupello Castagno, Ettore Silverio, Maria Felicia Polimene, Joan Velko ed Emilia Bagnoli. 6 a testa dunque per i due candidati in base all’accordo previamente raggiunto. In totale per il Basso Molise i delegati sono 40 e sono così distribuiti: 26 per Scurti e 13 per Fabrizio, mentre per il 40esimo si dovrà attendere la designazione che avverrà in base al sistema dei resti.

Gli iscritti al partito del Basso Molise hanno votato altresì per la Segreteria nazionale, la cui sfida finale si terrà il 3 marzo prossimo. Nel circolo Pd di Termoli il candidato che ha ottenuto maggiori preferenze è stato Nicola Zingaretti (51 voti) seguito da Maurizio Martina (8 voti), Francesco Boccia (4 voti) e Maria Saladino (1 voto).

In coincidenza con le elezioni nazionali si terranno anche le votazioni per la Segreteria regionale che vedrà tra i contendenti Vittorio Facciolla, Michele Durante e Stefano Buono.