Ondata di furti in paese, l’ora X è il tardo pomeriggio. Popolazione preoccupata

Gli ultimi furti, in ordine di tempo, risalgono a ieri sera, mercoledì. Teatro dei colpi sempre il comune di San Martino in Pensilis, che registra una impennata di piccola criminalità che va avanti da alcuni giorni e sta preoccupando notevolmente la popolazione, complice anche l’assenza di telecamere di videosorveglianza sia nel centro abitato che nella periferia.

Almeno cinque i colpi messi a segno o tentati in una manciata di giorni, tre dei quali – confermano i Carabinieri della compagnia frentana, alla quale fa riferimento la stazione di San Martino in Pensilis – riusciti. I ladri hanno portato via in tutti i casi i gioielli trovati nei rispettivi appartamenti nei quali hanno fatto irruzione, denaro contante e anche piccoli elettrodomestici.

In due episodi invece i ladri sono stati messi in fuga dalle segnalazioni dei vicini di casa e dagli stessi militari dell’Arma, che proprio martedì scorso potevano contare sui rinforzi di colleghi nell’ambito di un controllo straordinario del territorio.

Un elemento comune di tutti i casi è comunque l’orario. Non la notte ma il tardo pomeriggio, prima di cena. I furti infatti sono stati compiuti tutti intorno alle 19 e all’interno di abitazioni che in quel momento risultavano senza nessuno all’interno. Il sospetto, anche degli inquirenti, è che ci sia una banda specializzata in questo tipo di colpi, che potrebbe non aver nemmeno bisogno di un basista visto che – precisa un cittadino – “la sensazione è che non siano mirati ma a strascico”. Cioè i malviventi passano, si guardano in giro, verificano quelli che sono gli appartamenti o le abitazioni momentaneamente deserte e provano a entrare.

La mancanza di un sistema di videosorveglianza non contribuisce di sicuro né alle indagini né alla serenità dei residenti. Il comune di San Martino in Pensilis non dispone infatti di telecamere anche perché, essendo un comune con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti non ha partecipato al bando per il finanziamento dei sistemi di telecontrollo ai quali hanno avuto invece accesso altri comuni, come Termoli a Guglionesi. Dove tuttavia, e non è certo un mistero, le telecamere restano non operative.