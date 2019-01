Sarà ancora maltempo secondo le previsioni di meteoinmolise.com. “L’attesa tempesta mediterranea è puntualmente giunta sull’Italia; il suo perno si sposterà nelle prossime ore verso le regioni meridionali, dove insisterà maggiormente il maltempo. Il sole guadagnerà terreno al nord, sulla Toscana e sulla Sardegna; il tempo resterà invece molto instabile al meridione e lungo il versante adriatico dove vi saranno piogge, temporali e nevicate anche a quote relativamente basse (500-700 metri). Le ultime precipitazioni si attarderanno sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia anche nella giornata di sabato 26 gennaio, mentre domenica una nuova perturbazione si addosserà alle Alpi dove darà luogo ad alcune nevicate”.

Previsioni weekend per la Penisola.

Venerdì 25 gennaio: maltempo al sud e lungo le regioni adriatiche con piogge anche intense e nevicate a quote relativamente basse (500-800 metri). Bel tempo al nord e sulla Toscana; ancora venti sostenuti da nord-est e clima freddo.

Sabato 26 gennaio: ultime piogge sul nord della Sicilia e sulle estreme regioni peninsulari, per il resto tempo abbastanza buono; temperature massime in aumento.

Domenica 27 gennaio: aumento della nuvolosità al nord e al centro con neve sulle Alpi e qualche pioggia su Liguria e Tirreno; bel tempo e più mite altrove. Insorgenza di venti più miti di Libeccio.

Il meteo nel weekend in dettaglio per il Molise.

Venerdì: Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. Scarse le precipitazioni che avranno carattere nevoso oltre i 600/700 metri. In serata sono previste precipitazioni a carattere nevoso anche moderate oltre i 400-500 metri su gran parte della regione, ad esclusione del venafrano e dell’alta Valle del Volturno. Accumuli al suolo entro le prime ore della giornata di sabato fino a 20-25 cm in alto Molise tra Capracotta e Pescopennataro e tra i 5 ed i 9 cm nel Molise interno. Temperature in diminuzione più marcata nella seconda parte della giornata, fino a -5/-6 gradi in montagna con valori diurni non oltre gli 0-1 grado tra i 700 e gli 800 metri di quota. Massime di 6-7 gradi sulla costa. Vento forte sulla costa dai quadranti nord-occidentali

Sabato: Al mattino cielo molto nuvoloso su gran parte della regione. Tratti ghiacciati nelle zone innevate. Possibilità di residue precipitazioni nella primissima parte della giornata a carattere nevoso sopra i 450 metri. Situazione che non cambia di molto durante le ore centrali del giorno, miglioramento serale. Temperature in rialzo, fino a 4-5 gradi sul Capoluogo, 0/-1 grado in montagna. Più mite sulla costa. Venti molto sostenuti da nord-ovest sulla costa.

Domenica: Mattinata che parte con il bel tempo. Aumento di nubi alte nel corso della mattinata. Dal pomeriggio e in serata nubi più consistenti sui versanti occidentali della regione, segnatamente Matese dove potranno precipitazioni sparse con quota neve posta a 1500 metri. Correnti che ripiegano da libeccio con aumento termico nelle zone sottovento. Temperature massime fino a 2 gradi in montagna. Venti moderati da libeccio.