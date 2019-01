Marcia della pace: l’elenco delle strade interdette al traffico veicolare

In previsione della processione ‘Marcia della Pace’ a Campobasso, per la quale si prevede un notevole afflusso partecipativo per il pomeriggio di domenica 27 gennaio, è necessaria la chiusura al traffico veicolare delle strade che intersecano e sono interessate dal percorso delle persone.

Con ordinanza di Polizia Stradale numero 5 del 2019, è istituita, pertanto, la chiusura alla circolazione dei veicoli dalle ore 16.30, e fino al termine della manifestazione, per la giornata di oggi, 27 gennaio, delle seguenti strade: Piazza Vittorio Emanuele, via Nobile, via Cavour, Piazza Cuoco, via Garibaldi dal tratto della stazione ferroviaria fino all’incrocio con via Mazzini, via Mazzini da incrocio con via Garibaldi a Piazza San Francesco, via Monte Nevoso, via Monte San Michele, via Monte Sabotino – casa degli Angeli.

Durante lo svolgimento della manifestazione sarà cura della Polizia Locale provvedere alle segnalazioni delle deviazioni di traffico. Il comitato organizzatore predisporrà adeguata sorveglianza nei tratti interessati al passaggio dei partecipanti, predisponendo le dovute misure al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.