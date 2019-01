La serie D torna al Cannarsa, ma per ospitare Agnone-Cesena

Lo stadio Gino Cannarsa di Termoli tornerà a ospitare una partita di serie D a quasi quattro anni dall’ultima avventura dei giallorossi nell’Interregionale. Tuttavia non sarà una formazione termolese a scendere in campo, bensì mercoledì 30 gennaio alle 15 si sfideranno Olimpia Agnonese e Cesena, nella gara valida come recupero della seconda giornata di ritorno del girone F della serie D di quest’anno, inizialmente prevista il 13 gennaio scorso e rinviata causa maltempo.

Anche stavolta però il Civitelle di Agnone è coperto da uno spesso strato nevoso, per via delle precipitazioni di questi giorni e così la società granata ha chiesto ospitalità alla città adriatica molisana.

Per i tifosi del Cesena, capolista incontrastata del girone e nobile decaduta nel calcio dilettante dopo un recente passato in serie A, una trasferta molto più vicina e abbordabile, tuttavia in una giornata feriale. Ciononostante sono attesi in Molise circa 300 tifosi del Cesena e l’impianto di via dello Sport si prepara ad accogliere un pubblico che a Termoli non si vede da parecchio tempo per una gara di calcio.