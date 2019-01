In strada, con borsoni in mano. Qualcuno con trolley sgangherati coperti con teli di plastica per evitare che la pioggia li bagnasse. Ecco le immagini che abbiamo visto in questi giorni in televisione dopo lo sgombero del centro per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, città alle porte di Roma. 550 migranti di dodici nazionalità (tra cui 40 famiglie con donne e bambini) ‘sfrattati’ improvvisamente perchè la struttura non aveva più i requisiti fissati dal decreto sicurezza approvato a dicembre dal Parlamento. Pochi giorni, poi chiuderà i battenti: entro il 31 gennaio il Cara, come ha stabilito il Viminale, dovrà essere svuotato e gli operatori licenziati.

Ieri mattina – 23 gennaio – sono partiti i primi tre pullman con 75 persone, con la deputata di Leu Rossella Muroni che ha tentato di bloccare le operazioni mettendosi davanti ad un pullman. “E’ una deportazione”, ha urlato. Trenta avevano lasciato Castelnuovo il giorno prima (22 gennaio).

Sconforto e amarezza tra i migranti. Qualche lacrima dopo aver salutato gli amici con cui si è condiviso un ‘pezzo’ di vita, la ‘seconda’ in Italia dopo essere fuggiti dall’Africa. Paura per le nuove destinazioni. Molise, Abruzzo, Marche hanno aperto loro le porte.

Nella nostra regione i mezzi con gli stranieri a bordo sono arrivati intorno alle 15 scortati dalla Polizia. Quattordici i migranti assegnati dalla nostra regione. Tutti giovani e con un’età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Sono stati sistemati nei centri individuati tra Campobasso e Isernia, come riferito dalla Prefettura, secondo il sistema di riparto previsto dalla legge in base alla popolazione: il 70% in provincia di Campobasso, il 30% in quella di Isernia. Nel dettaglio, tre stranieri sono stati trasferiti nel Cas Eden di Colle delle Api, cinque sono a Petacciato, un ragazzo senegalese è stato accolto a Campolieto. Invece, cinque nigeriane sono state sistemate a Isernia.

Sono di sei nazionalità diverse: provengono da Bangladesh, Pakistan, Senegal, Gambia, Nigeria, Costa D’Avorio. Per loro l’avvio di un percorso di integrazione con il sostegno degli operatori delle strutture molisane.

(foto archivio)