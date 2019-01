Il mare d’inverno: domenica la 28esima edizione a difesa dell’ambiente e delle spiagge

Torna, come di consueto, l’appuntamento con l’evento ‘Il mare d’inverno’ promosso dall’associazione Fare Verde. Un evento nazionale che, ogni anno, tiene impegnati centinaia di volontari sulle spiagge italiane per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo. L’edizione, giunta a quota 28, si svolgerà domenica 27 gennaio presso il litorale sud di Termoli che, per l’occasione, sarà restituito ai cittadini pulito e privo di rifiuti.

Per l’edizione di quest’anno, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Comune di Termoli, le associazioni tornano a Rio Vivo, un tratto di costa particolarmente problematico e che, soprattutto d’inverno, raccoglie incredibili quantità di rifiuti abbandonati, sia quelli arrivati via terra, sia quelli restituiti dalle mareggiate.

A spalleggiare Fare Verde, promotrice dell’iniziativa, ci saranno l’associazione Ambiente Basso Molise, il Comitato Articolo 21 di Petacciato, nonché di tanti migranti ospiti di diversi centri di accoglienza che da tempo collaborano con Fare Verde nell’ambito del progetto Azione&integrAzione.

L’iniziativa ha l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre a monte la produzione dei rifiuti, attraverso la drastica riduzione di alcuni materiali, in particolar modo di plastica, che nel tempo si sono rivelati tanto invadenti quanto estremamente dannosi per gli ecosistemi ed per il mare in particolare; una problematica finalmente giunta all’attenzione sia del Governo, che delle autorità europee che, proprio in questi mesi, stanno adottando i primi importanti provvedimenti mirati alla messa al bando di alcuni tra i più invadenti articoli plastici usa e getta.

I volontari di Fare Verde che puliranno le spiagge coglieranno l’occasione di censire i rifiuti raccolti con l’obiettivo di monitorare lo stato di salute dei litorali e le cattive abitudini degli utenti, spesso abituati a considerare le spiagge unicamente come luogo di villeggiatura estiva, incuranti dello stato in cui versano durante i periodi fuori stagione.

L’operazione Mare d’Inverno si svolgerà dalle ore 9.45 alle ore 13.00 di domenica, sul litorale di Rio Vivo a Termoli, con appuntamento e punto di partenza/rientro, nei pressi del Circolo della Vela. La partecipazione è libera ed aperta a tutti, ai volontari saranno consegnati guanti e sacchi in plastica.