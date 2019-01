Un nuovo impulso freddo da est porterà qualche debole nevicata al centro sud in particolare tra Molise e Basilicata. Nuovo calo delle temperature nella giornata di lunedì su valori di nuovo invernali. Ma attenzione: da mercoledì potrebbe peggiorare nuovamente con l’arrivo di un ulteriore fronte

A cura di www.meteoinmolise.com

Previsioni Meteo – Si sta ormai definitivamente esaurendo la prima irruzione artica del 2019 sull’Italia, con il nucleo gelido che si sposta sui Balcani abbandonando lo Stivale. A cavallo dell’Epifania si potrà assistere ancora a qualche residuo sbuffo freddo e lievemente instabile da est che coinvolgerà il medio-basso Adriatico e l’estremo Sud, ma con fenomeni ormai molto più deboli rispetto a qualche giorno fa, quando gran parte del Centro-Sud era alle prese con vere e proprie tempeste invernali.

NUOVA IRRUZIONE ARTICA DA MERCOLEDI’ – Nel corso di mercoledì il nuovo affondo artico irromperà sul Mediterraneo centrale e l’Italia, penalizzando le adriatiche e il Sud alle prese con nevicate anche a quote basse. tempo migliore sulle regioni settentrionali, sottovento alle Alpi con clima più asciutto. Le temperature subiranno una generale e sensibile diminuzione su tutte le regioni, con il freddo che potrebbe persistere per alcuni giorni ancora. Ma vista la distanza temporale vi consigliamo di seguire i prossimi giorni poiché l’attendibilità della previsione è al momento ancora bassa.

Previsioni Meteo in dettaglio sulla nostra regione:

Lunedì: Molto nuvoloso al mattino su tutta la regione, ad eccezione della parte più occidentale della stessa (Venafrano e Mainarde). Sul settore centro-orientale e alto Molise deboli nevicate sparse oltre i 400 metri. Pioggia sulla costa. Al pomeriggio tendenza a graduale miglioramento ovunque. In serata ancora coperto sulla provincia di Campobasso, miglioramento con ampie schiarite su quella di Isernia. Temperature in diminuzione. Fino a -6 gradi in montagna. Venti moderati orientali.

Martedì: Nuvolosità al mattino di tipo stratificato. Al pomeriggio parzialmente nuvoloso o quasi nuvoloso. In tarda serata possibili brevi piovaschi. Temperature in ripresa e comprese tra i 3 gradi della collina e gli 0 della montagna. Venti in attenuazione.

Mercoledì: Passaggio nuvoloso al primo mattino con qualche pioggia e nevicata oltre i 900 metri. Riapertura del cielo nelle ore centrali del giorno. Nuovo aumento della nuvolosità in serata con fenomeni sparsi per l’avvicinamento della perturbazione. Temperature in diminuzione più spiccata dalla sera-notte. Aumento della ventilazione da nord-ovest.