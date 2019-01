Il circolo Pd di Termoli al voto per i delegati e il segretario di Fondazione

È fissata a domani pomeriggio, domenica 27 gennaio, nella sede di Corso Fratelli Brigida 125/A dalle 16 alle 20 la riunione del locale circolo del Partito Democratico di Termoli per la votazione del segretario nazionale e l’elezione dei delegati alla convenzione territoriale per il Congresso, oltre che per la votazione del segretario di Federazione elezione dei delegati all’assemblea della stessa Federazione.

Al Circolo PD di Termoli spettano 13 delegati alla convenzione territoriale per il segretario nazionale e 13 delegati per l’assemblea di Federazione.

Da ricordare che i candidati a segretario di Federazione del Basso Molise sono Ettore Fabrizio e Oscar Scurti, entrambi a sostegno del candidato alla segreteria del partito per le primarie del 3 marzo prossimo Nicola Zingaretti, attuale governatore del Lazio.