Grave l’assenza di un ospedale di II livello in Molise, un macigno che gioca con la vita dei cittadini

Egregio sig. Commissario alla Sanità della Regione Molise,

La invito a prendere visione della delibera Asrem del 16 gennaio 2019 in merito all’organizzazione della rete tempo dipendente – rete ictus. I tempi previsti a mio avviso sono assolutamente irrealistici.

Più di tanto la Asrem non poteva fare, anche se tale organizzazione ha tutto il sapore più di un obbligato provvedimento tampone a tutela degli operatori che sono costretti a fare i conti con la realtà della sanità molisana che a dare una vera risposta assistenziale “tempo dipendente”.

Più di questo con questi mezzi non si può fare, è questa la filosofia che emerge da questo provvedimento per il di più ci vuole l’istituzione e provvedimenti legislativi che non sono di competenza dell’Asrem, cioè ci vuole l’ospedale di secondo livello, con la neurochirurgia e la neurologia di II livello che pratica la trombolisi.

La verità che ne emerge drammatica è che un cittadino molisano che si ammala di ictus ha meno possibilità di sopravvivere o patire le menomazioni permanenti ed invalidanti di questa patologia per definizione tempo dipendente.

Come ben sa non mancano episodi che hanno catapultato la nostra sanità all’attenzione pubblica nazionale e ministeriali in merito a questa patologia rischiando di trasferire addosso agli operatori le colpe di una evidente carenza strutturale .

Brevemente e con la semplicità consona ad una “lettera aperta”. Esistono due tipi di ictus : ischemico circa l’ 80% dei casi ed emorragico circa il 20% dei casi. Il paziente emorragico deve essere ricoverato e curato alla Neuromed di Pozzilli (IS) dove c’è la neurochirurgia mentre quello ischemico dovrebbe essere, momentaneamente ed in attesa di futuro trasferimento a Campobasso, curato a Isernia nella stroke unit di I livello.

Nel provvedimento Asrem giustamente sono previsti i trasferimenti, dopo il ricovero da parte del 118 presso l’ospedale più vicino tac dotato che poi trasferisce al nosocomio regionale (pubblico o privato) Pozzilli o Isernia, in caso di necessità presso presidi ospedalieri di II livello, Foggia, San Giovanni Rotondo, Benevento, Pescara. TUTTI FUORI REGIONE .

Se è vero, come è vero, che l’ictus è una patologia tempo dipendente la prego sig. Commissario dia uno sguardo attentissimo alle tempistiche di intervento e di trasporto previsti nella citata delibera e si accorgerà della assoluta inaccettabilità per un paziente gravemente colpito da questa patologia.

Tra l’altro mi permetto di dubitare sulla possibilità di rispettare quei tempi indicati sia per gli accertamenti diagnostici del caso ma ancor di più per i tempi di percorrenza necessari al trasporto in specie nei periodi autunnali ed invernali.

Oggi Inverno/Gennaio 2019 un paziente abitante in Basso Molise, ad esempio a Colletorto, viene trasportato all’ospedale di Termoli dove viene stabilizzato, esegue gli accertamenti strumentali tra cui la tac e gli esami di laboratorio del caso, viene fatto un inquadramento diagnostico viene trasferito ad Isernia da dove nei casi di specie si rendesse necessitevole di un intervento di trombolisi o intervento multidisciplinare da eseguirsi presso un ospedale di secondo livello, questi da Isernia deve essere trasferito a Benevento, Pescara o altrove.

Per fare tutto questo sono più che convinto che il tempo non vada calcolato a minuti o ore,come ottimisticamente riportato in delibera, ma a giorni.

Ora Lei crede che i tempi di intervento per questo paziente siano quelli auspicabili o sono piuttosto il frutto amaro che questa nostra piccola regione Molise è costretta a mangiare a causa di ottuse leggi vigenti che impediscono al Molise di avere un Ospedale di II livello.

Quindi il molisano in queste condizioni è condannato a morire o rimanere invalido a vita.

Lei sig. Commissario rappresenta lo stato e tra le altre cose ha anche il dovere di garantire l’uguaglianza fattiva e concreta di trattamento sanitario dei cittadini molisani rispetto a tutti gli altri cittadini italiani e le chiedo con forza perché venga riconosciuto al Molise la possibilità di avere un ospedale di secondo livello perché è l’unico modo che permette concretamente di salvare vite umane.