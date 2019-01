Giornata della memoria: eventi tra scuole e Comune per non dimenticare la Shoah

Domenica 27 gennaio, dalle ore 10, nel Giorno della Memoria, nella sala consiliare del Comune di Campobasso si terrà un evento per ascoltare dalla viva voce dei sopravvissuti l’orrore dei campi di concentramento. Un momento emozionante, ma soprattutto di riflessione, organizzato dall’amministrazione Battista in collaborazione con l’Anpi, che si concluderà al Parco della Memoria, in via XXIV Maggio, con la deposizione di un mazzo di fiori per non dimenticare le vittime di una della pagina più nere della storia contemporanea. Le commemorazioni per la Shoah continueranno lunedì 28, a partire dalle 8,30, nella scuola media Montini dove i ragazzi, approfondiranno la delicata tematica attraverso ricerche storiche, immagini e stralci di pellicole cinematografiche. Sempre alla Montini è prevista anche l’illustrazione del fumetto sulla Shoah dal titolo “La memoria è una cosa seria” proposto e realizzato dal giornalista e storico di Campobasso Roberto Colella.

Iniziative per commemorare le vittime dei campi di concentramento sono in programma anche alla scuola Jovine di Campobasso. Oggi e domani, 24 e 25 gennaio nei locali dell’istituto comprensivo di via Friuli Venezia Giulia ci sarà una esposizione di prodotti realizzati dalle classi della scuola primaria. Sempre nelle stesse giornate si svolgerà un laboratorio di storia consigliato alle classi quinte della primaria all’interno del museo della scuola e dell’educazione popolare dell’Università degli Studi del Molise (via Gazzani). Le classi interessate dovranno effettuare una prenotazione all’indirizzo mail: museo@ unimol.it oppure telefonando allo 0874 40 44 01.

Infine il 28 gennaio si terrà un seminario di formazione per gli insegnanti a cura del professor Antonio Brusa e intitolato L’educazione alla memoria.