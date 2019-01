Fondazione Macte, trovato il partner privato per la collezione d’arte: è il gruppo Larivera

Il privato che affiancherà il Comune di Termoli nella gestione della Fondazione Macte per la promozione delle opere del Premio Termoli è la società Emi Holding Spa, con sede a Campobasso. Si tratta del gruppo Larivera che gestisce due diversi rami imprenditoriali, quello immobiliare è quello del trasporto pubblico che tanto ha fatto discutere in questi anni.

La società molisana è stata l’unica a rispondere all’avvio pubblico del Comune scaduto pochi giorni fa in seguito all’approvazione di uno schema di convenzione per la Fondazione in consiglio comunale.

Il Comune di Termoli ha dato l’ufficialità della partecipazione della società Emi Holding spa che “ha offerto un contributo partecipativo pari a 360 mila euro in ragione di 120mila euro annui, divisi in 12 versamenti mensili di euro 10mila”. Il contributo del privato, che è la ragione stessa per cui l’amministrazione Sbrocca ha scelto la via di una collaborazione pubblico-privato, dovrà servire per la promozione, anche fuori da Termoli, delle centinaia di opere di oltre 50 anni del Premio Termoli. Opere che, come chiarito dal Comune, resteranno di proprietà del Comune.

“Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale – si legge ancora nella nota del Comune – per la partecipazione della Emi Holding che dimostra di credere e sostenere il progetto del Macte di Termoli”.

La Emi Holding è il gruppo che fa capo ai fratelli Larivera, noti in Molise da decenni nel settore del trasporto pubblico. La Emi Holding è infatti la ‘madre’ di altre aziende dello stesso gruppo. Nel ramo del trasporto pubblico ci sono la Larivera Spa, la Gtm srl (ditta che garantisce il trasporto pubblico su gomma a Termoli), e la Larivera viaggi. Alla stessa Larivera fa riferimento la Atm, azienda che assicura il servizio di autobus extraurbani per conto della Regione Molise. L’altro ramo della Emi Holding Spa è la Larivera immobiliare, specializzata quindi nella costruzione e vendita di edifici a uso pubblico e privato. Fra questi si può citare il supermercato di via Egadi, a Termoli e sempre nella città costiera molisana, il futuro albergo che sostituirà l’ex Rosary.