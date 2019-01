Ex Governatore Paolo Frattura investito da un’auto: “Sono saltato sul cofano e non mi sono fatto niente”

Scherza, la butta sul ridere Paolo Di Laura Frattura, ex Governatore della Regione Molise che ieri sera ha subito una disavventura per strada. E’ stato investito da un’auto in pieno centro a Campobasso, ma se l’è cavata, riferisce all’Ansa, senza gravi conseguenze.

“Ho fatto lo ‘iattarello’, perciò non mi sono fatto tanto male”. L’auto sopraggiunta stava accelerando, lui è saltato sul cofano “come un gatto” e non ha riportato danni seri. “Solo qualche ammaccatura – dice sempre all’Ansa – sono già a casa con 15 giorni di prognosi e ora mi faccio qualche giorno di riposo”.