Ecotassa, cresce la paura per il futuro di Termoli: mozione del Pd. Torna la cassa integrazione  

Crescono i timori per la ecotassa 2019 e le conseguenze che potrà portare sullo stabilimento Fiat Chrysler Automotive di Termoli. Da più parti la richiesta al Governo è di rivedere quanto stabilito con il nuovo balzello, applicato alle auto più inquinanti a livello di emissioni di Co2, che contemplano diversi modelli di Fiat.

L’ecotassa infatti rischia di rimettere completamente in discussione gli investimenti previsti per lo stabilimento di Rivolta del Re dall’amministratore delegato Manley, che nello scorso novembre, tracciando le linee del futuro della principale casa automobilistica italiana, aveva annunciato col nuovo piano industriale il nuovo modulo produttivo a Termoli per i propulsori benzina Firefly 1.0 e 1.3 turbo, aspirati e ibridi.

Ma ora quei 5 miliardi di euro che prevedono nel periodo 2019- 2021 il lancio di “13 modelli o restyling di modelli esistenti e di nuove motorizzazioni con impiego diffuso della tecnologia elettrica e ibrida” potrebbero essere rivisti, e a farne le spese i lavoratori, compresi quelli dello stabilimento metalmeccanico di Termoli dove peraltro proprio oggi è stata annunciata una nuova ondata di cassa integrazione.

Stop produttivo dal 25 febbraio al 2 marzo per il settore 16 valvole e dal 19 febbraio al 2 marzo per il cambio C520. La ragione è la necessità – dice la Uilm – di fronteggiare “gli effetti della temporanea contrazione delle attività, tenuto conto della transitoria situazione di mercato”. Il sindacato ribadisce che il 2019 si preannuncia un anno complicato, che “sarà segnato da un uso pesante di altra cassa integrazione, ma che potrebbe anche essere l’anno della trasformazione dello stabilimento che si prepara all’arrivo dei nuovi prodotti”.

L’ecotassa però continua a preoccupare, e il Partito Democratico ha presentato una mozione proprio con l’obiettivo dichiarato di salvaguardare gli investimenti FCA. Micaela Fanelli dichiara di essere vicina all’appello della segreteria provinciale del Pd di Frosinone che oggi ha indetto una manifestazione davanti ai cancelli dello stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano, proprio contro l’ecotassa. Un provvedimento che chiarisce la consigliera regionale, “rischia di compromettere gli investimenti previsti in Italia dalla Fiat, e questa è la ragione per cui come Partito Democratico abbiamo già presentato in Consiglio regionale una mozione che impegna il presidente Toma ad attuare ogni iniziativa utile affinché non ci sia danno per la Fiat di Termoli e a mobilitarsi per le iniziative finalizzate alla eliminazione della cosiddetta ecotassa”.

Micaela Fanelli sta anche contattando le Amministrazioni comunali del territorio affinché adottino decisioni al riguardo, in linea “con quello che stiamo promuovendo a livello regionale e stiamo valutando con i nuovi soggetti territoriali del PD dei quali si stanno rinnovando le cariche, in particolar modo del Basso Molise”.

“Occorre intraprendere iniziative d’Intesa con i segretari dei sindacati di categoria per coordinare le iniziative necessarie, perché in gioco non c’è solo il futuro degli impianti produttivi della Fiat ma l’intero sviluppo economico del Mezzogiorno, messo a rischio da un governo a trazione nordista che ha già intenzione di strappare l’Italia attraverso il regionalismo differenziato, assicurando risorse investimenti solo nelle regioni grandi del Settentrione. Il Governo dei 5 Stelle e della Lega ha tradito tutte le promesse fatte in campagna elettorale – conclude – e la maggioranza in Parlamento ha approvato una manovra blocca Italia, che aumenta le tasse, ferma gli investimenti, tagli alle pensioni e i fondi per le infrastrutture, la scuola e la cultura”.