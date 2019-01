Il bosco Corundoli a Montecilfone è poco conosciuto e sicuramente poco valorizzato. Ma è uno dei siti naturali più importanti del Molise, classificato come Zps, zona di protezione speciale. Una meravigliosa collina coperta da 70 ettari di bosco collinare con roverella, cerri, lecci, prugnoli e ginestre, tra i più importanti e prolifici produttori di ossigeno.

Un ambiente unico e particolarissimo, ricco di sentieri da esplorare, che ora è minacciato dal passaggio del metanodotto Larino-Chieti, l’opera prevista nella rete nazionale gasdotti la cui prima autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico risale al 2013.

Il progetto è di Società Gasdotti Italia, che lo ha inserito nel piano di sviluppo decennale degli investimenti 2014-2023. Si tratta di 111 chilometri di metanodotto tra Molise e Abruzzo. Sono 25 i chilometri che interessano la nostra regione e che attraversano 7 Comuni: Larino, Guglionesi, Montecilfone, Palata, Montenero di Bisaccia, Tavenna e Mafalda. Tra i siti più delicati interessati dal passaggio del metanodotto, che non è sicuramente un’opera innocua per l’ambiente malgrado le precauzioni da prendere per evitare un impatto eccessivo, c’è proprio il bosco di Montecilfone e i suoi sentieri verdi.

“Sarà devastato da un’opera inutile e dannosa – sostiene il portavoce del comitato Discoli del Sinarca Riccardo Vaccaro, impegnato in prima fila contro un progetto “che minaccia l’habitat del Basso Molise e la biodiversità di flora e fauna”.

Dopo il ricorso straordinario presentato da diverse associazioni e comitati di Abruzzo e Molise al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ottenere l’annullamento del decreto con il quale il Ministero dello Sviluppo economico, lo scorso 25 giugno ha autorizzato il gasdotto, arriva la petizione. O meglio, le petizioni. Sono due, una online attraverso il sito change.org, l’altra tradizionale attraverso raccolta firme su moduli cartacei, che stanno girando tra i comuni interessati, e non solo Montecilfone che certamente è uno di quelli maggiormente toccati.

“La speranza è fermare l’opera che peraltro – ricorda Riccardo Vaccaro – non è stata sottoposta a Vinca, cioè valutazione di incidenza ambientale, obbligatoria ai sensi di legge”. In meno di due settimane sono state già raccolte 480 firme, dimostrazione che la mobilitazione sta cominciando ad avere effetti pratici presso una popolazione rimasta a lungo all’oscuro dell’opera, alla quale il comune di Montecilfone ha rilasciato parere favorevole.

Con la delibera numero 23 dello scorso 1° dicembre infatti l’Amministrazione di Franco Pallotta ha autorizzato la costituzione “di servitù di metanodotto e di passaggio su aree di proprietà comunale in favore della società Gasdotti Italia spa”. Significa, tradotto per i non addetti ai lavori, che il Comune cede a Sgi terreni di proprietà comunale in cambio di 74mila euro. La spiegazione del sindaco, che ha invitato i consiglieri a votare favorevolmente, è che l’opera è stata dichiarata di pubblica utilità dal Ministero e che comunque verrebbe realizzata attraverso l’esproprio. A questo punto – ha lasciato intendere – tanto vale cercare di ottenere almeno un beneficio di natura economica che si andrebbe a sommare alla compensazione da 56mila euro prevista ai sensi della legge per il ripristino ambientale danneggiato dal passaggio del metanodotto Larino – Chieti.

C’è una convenzione firmata dalle parti e cioè dalla società e dal Comune di Montecilfone che regola l’accordo: da un lato Sgi si impegna a realizzare il metanodotto in 3 anni e a ridurre al minimo l’impatto ambientale che i lavori di realizzazione delle strutture avranno sull’ambiente “adottando ogni cautela possibile in sede di esecuzione dei lavori e ripristinando la funzionalità dei tratti di viabilità pubblica eventualmente danneggiati al termine dell’intervento”, e dall’altro il Comune di Montecilfone rinuncia a ogni pretesa o azione nei confronti di Gasdotti e si impegna al rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni previste dalla norma per il tracciato.

Il tutto accordandosi per 56mila euro come compensazione di tutti i danni che potrebbero essere causati dai lavori. Per i comitati è “una svendita del territorio” che andrebbe a compromettere irrimediabilmente uno degli habitat naturali più belli oltre che ad “autorizzare un’opera che non serve a nessuno”. Così dicono I Discoli del Sinarca, che hanno intrapreso una battaglia molto sentita.

Il metanodotto dovrebbe inoltre collegarsi con il controverso gasdotto Tap per percorrere l’intera Italia fino alla Lombardia. Gasdotti ha già fatto sapere che l’opera è indispensabile, conta su tutte le autorizzazioni ed è a impatto zero. La Regione Molise aveva rilasciato il parere positivo dopo quello dell’Abruzzo dei Ministeri competenti con il governo di Paolo di Laura Frattura, autorizzando, nel tratto di competenza molisano, la realizzazione del metanodotto Larino – Chieti prendendo in considerazione la cosiddetta conformità urbanistica.

A rendere ancora più determinate nella battaglia le associazioni fortemente contrarie all’opera c’è anche il particolare che il metanodotto aprirebbe e faciliterebbe la nascita del serbatoio di gas al Sinarca, che vorrebbe costruire Gas Plus, quarto produttore italiano di gas naturale dopo Eni, Edison e Shell Italia. Un’opera controversa tra Montecilfone, Palata, Guglionesi e Montenero. Un sito di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi con una capacità di immagazzinamento di 200 milioni di metri cubi e una erogazione massima giornaliera di 3,2 milioni di metri cubi che funziona con il sistema a iniezione, che secondo alcuni studi aumenterebbe la sismicità indotta in un territorio già segnato da un elevato rischio sismico.

“Faremo il possibile per fermare l’opera, cominciando proprio dal gasdotto Larino Chieti che finora ha ottenuto tutte le autorizzazioni anche da parte di un Governo che si era definito in campagna elettorale contrario a questo tipo di opere strategiche. Sappiamo che è difficile – aggiunge Riccardo Vaccaro – ma siamo impegnati al massimo per fermare uno scempio che va nella direzione contraria dell’interesse del Molise e dei molisani”. Ora i comitati sperano nella sensibilità del presidente della Repubblica.