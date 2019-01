Donna aggredita e rapinata in casa, uno dei malviventi “tradito” da un tatuaggio

I due rapinatori, scoperti e denunciati dai Carabinieri, avrebbero colpito perché a corto di soldi. Ma, in particolare il 25enne, più grande dei due (l’altro ha 19 anni) al mondo delle rapine non è nuovo. Ha precedenti specifici in tal senso, oltre che per spaccio. E adesso rischia grosso. Martedì sera, assieme al complice, ha aggiunto alla lista dei reati pendenti anche quelli relativi all’ultima rapina aggravata in concorso e lesioni personali nei confronti di una donna brasiliana.

I due, a volto coperto, si sono presentati a casa della vittima, in via Monte Santo, dove, dopo aver sfondato la porta di ingresso dell’appartamento, sono entrati bloccando la donna che ha provato a reagire ricevendo in cambio calci e pugni. Mentre uno la immobilizzava, l’altro rovistava in casa a caccia di soldi e preziosi. Non avendo trovato nulla di tutto ciò, le hanno portato via una borsa nella quale erano riposti duecento euro e un tablet. Poi la fuga.

La brasiliana spaventata e traumatizzata, ha chiamato il 112. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che, grazie ad una serie di accertamenti incrociati, ci hanno messo poco ad immaginare gli autori.

La vittima ha collaborato; ai Carabinieri ha raccontato di aver notato un tatuaggio ben visibile sul volto di uno dei due. Questo è stato un elemento fondamentale che ha permesso in poco tempo di ridurre la rosa dei sospettati.

E infatti qualche ora dopo i militari hanno bussato alla porta di un pregiudicato che – fra l’altro – abita nei dintorni dell’abitazione della donna. Lui, che in casa era ancora con il complice, quando ha sentito che a bussare erano i Carabinieri ha provato a non aprire, cercando di disfarsi della borsa, tentando di bruciarla con del liquido infiammabile. Quando ha capito che i Carabinieri erano pronti a buttare giù la porta, il 25enne si è arreso. Portati negli uffici di via Mazzini, sono stati entrambi denunciati ma le indagini non sono chiuse.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, infatti, sono ora al lavoro su alcuni dubbi investigativi. Intanto vogliono capire se la vittima sia stata scelta a caso anche se, da una prima ricostruzione, pare invece che il colpo fosse stato studiato e che, probabilmente, la donna l’avevano puntata da qualche tempo analizzandone spostamenti e frequentazioni per capire quando e come intervenire.

In queste ore i militari stanno visionando le immagini di alcune telecamere individuate nel tragitto che dall’abitazione della vittima porta fino a quella dove sono stati stanati i due malviventi. Per gli investigatori sarà importante studiare come si sono mossi e soprattutto se c’era qualcun altro a spalleggiarli.

Il tempestivo intervento dei militari dell’arma, però, ha permesso di recuperare quanto sottratto a seguito di perquisizione domiciliare e personale effettuata sul posto e di condurre i due fermati presso gli uffici della caserma di via Mazzini dove, dopo aver ricostruito i loro movimenti delle ultime ore, sono stati sottoposti a foto-segnalamento e denunciati in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria preventivamente informata dell’accaduto.

La donna, ricoverata presso il Pronto Soccorso del locale ospedale Cardarelli, è stata dimessa con alcuni giorni di prognosi ed ha presentato denuncia contro i suoi aggressori.