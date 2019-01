Discariche illegali, colpa anche di imprenditori che fanno i “furbetti”

Boschi, aree verdi, cigli di strade trasformati in discariche a cielo aperto. I Forestali di Petacciato, al termine di un controllo a tappeto del territorio contro il fenomeno, purtroppo massiccio, dell’abbandono illecito di rifiuti, hanno fatto multe per 4000 euro complessivamente.

E hanno scoperto aree trasformate in immondezzai veri e propri, con elettrodomestici rotti, materassi fuori uso, vecchi mobili, scarti edili e di demolizioni. “Al degrado estetico dell’ambiente – avvertono – in una nota può conseguire una vera e propria modifica dell’aspetto del territorio, e se a questo si somma il potenziale pericolo di contaminazione dell’area interessata per rilascio nell’ambiente di sostanze inquinanti si comprende la gravità della problematica”.

Una problematica che non è soltanto il risultato di mancanza di senso civico da parte dei singoli cittadini ma anche la spia di attività sommerse e illegali a carattere imprenditoriale nella gestione dei rifiuti.