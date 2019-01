Il Consigliere di opposizione del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele, in una conferenza stampa convocata all’uopo oggi, 25 gennaio, ha attaccato il Sindaco Sbrocca sulla Bandiera Blu per l’anno 2019.

“Ho chiesto un’interpellanza urgente al Sindaco perché, dalle ricerche personalmente effettuate, mi sorge il dubbio che non sia stata presentata la domanda per ricevere il vessillo nel 2019”. Il termine ultimo era fissato al 18 dicembre scorso e il consigliere pentastellato afferma di non aver avuto riscontro, a seguito delle ricerche fatte sui documenti protocollati del Comune, sulla presentazione della domanda e di essere quasi certo che ciò non sia avvenuto. “Spero di essere smentito, perché vorrebbe dire che la cittadina di Termoli potrà beneficiare di questo riconoscimento. Lo spero in particolare per i commercianti, i balneatori e tutti quelli che vivono di turismo”.

Di Michele ricorda come il riconoscimento dato dalla F.e.e. (Fondazione per l’educazione ambientale) -organismo internazionale deputato all’assegnazione delle Bandiere Blu – non sia stato assegnato alla cittadina neanche nel 2018 e si dice preoccupato, per la città e per gli amministratori che verranno, della difficoltà che si incontrerà nel recuperare il vessillo nel 2020 e negli anni successivi. Ricordiamo che nel 2018 si è interrotta per Termoli la striscia positiva che la vedeva assegnataria del vessillo da 15 anni.

“Ci sono tanti documenti propedeutici da presentare affinchè il Sindaco faccia la domanda, come quelli sulla qualità dell’acqua, sugli impianti di depurazione e sulla gestione dei rifiuti”. Provocatoriamente Di Michele si chiede se non sia proprio questo il motivo, per evitare una bocciatura più che plausibile.

Di diverso parere il Sindaco Sbrocca che, raggiunto telefonicamente da Primonumero.it, conferma che la richiesta non è stata presentata, e lo si è fatto volutamente. Perché? Non si ritiene una cosa importante per la città e non ci sono stati i danni ingenti di cui parla il consigliere 5stelle? “È una cosa importante ma assolutamente non essenziale. È di pochi giorni fa la presentazione dei dati sul turismo della scorsa estate e non c’è stato alcun peggioramento, anzi”.

Per Termoli la questione potrebbe rappresentare un nodo di non secondaria importanza su cui si giocherà la campagna elettorale per le amministrative. E la coincidenza sarà anche temporale perchè a maggio si sveleranno le carte di entrambe le partite, quella turistico-ambientale della Bandiera, da sempre motivo di orgoglio per le Amministrazioni che la ottengono, e quella, ben più significativa, che definirà le sorti politiche della Giunta Sbrocca.

E scopriamo che neanche Petacciato e Montenero di Bisaccia hanno presentato la domanda per il 2019. Una strategia condivisa dai Comuni appartenenti alla Costa dei Delfini? Un atto polemico avverso la Ong danese che assegna le Bandiere e sui criteri per ottenerle?

Così non è per Campomarino che, invece, l’anno scorso è stato l’unico comune molisano a fregiarsi del riconoscimento e chissà che non sarà così anche quest’anno.