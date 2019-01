Congresso Pd, Cordisco confermato Segretario. Va in Assemblea con Mirella Croce

Il 23 gennaio si è svolto il congresso PD a Campomarino nel quale si è votato per la scelta delle mozioni relative al Segretario nazionale, per la scelta del Segretario di Federazione del Basso Molise ed i componenti dell’Assemblea nonché per il rinnovo delle cariche del Circolo cittadino.

Per il nazionale, gli iscritti del Circolo si sono espressi, praticamente in modo plebiscitario, a favore di Nicola Zingaretti. I due componenti eletti per Campomarino nell’ Assemblea di Federazione del Basso Molise sono stati Vincenzo Cordisco in quota Ettore Fabrizio e Mirella Croce in quota di Oscar Scurti.

In quanto al Circolo cittadino, all’unanimità, è stato riconfermato Segretario Vincenzo Cordisco, il quale nel ringraziare per la fiducia ottenuta, ha ritenuto sottolineare di volere proseguire l’azione politica messa in campo in questi anni, con il precipuo impegno di lavorare ad una unità di partito per recuperare quella spinta necessaria in questo momento delicato per il PD e, più in generale, per la politica.

Il nuovo Direttivo eletto è composto da: Giuseppe Carrino, Gloria Contessa, Alessandro Rapone, Giuseppina Fusco, Domenico L’Abbate e Mirella Croce.