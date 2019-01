Codice appalti non in linea con norme europee: Italia bocciata. Ance Molise: “Lo diciamo da anni”

Le leggi italiane in materia di appalti non sono conformi alle normative europee: lo ha stabilito una Commissione a Bruxelles che ha reso nota la decisione di aprire formalmente una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia sul Codice degli appalti.

I dettagli del procedimento in atto non sono ancora noti, in più si tratta di una materia che aveva destato perplessità già nel 2017. I nodi del Codice italiano riguarderebbero le regole sui subappalti; la disciplina dell’avvalimento e le cause di esclusione dalle gare.

“La decisione della Commissione europea, seppur in attesa di conoscere il testo integrale del provvedimento, conferma quello che stiamo denunciando da anni e cioè che il Codice degli appalti ha completamente fallito l’obiettivo di riportare il settore dei lavori pubblici in Europa con regole semplici, chiare e trasparenti”, questo il commento del presidente dell’Ance Molise, Cosmo Galasso. Lo stesso invita il Governo “a non perdere altro tempo e ad intervenire subito con un decreto urgente per modificare la normativa”.

“E’ ora che dalle promesse si passi ai fatti: la crisi del settore delle costruzioni è talmente grave che non possiamo attendere i tempi di una legge delega di riforma del Codice che necessita invece di modifiche urgenti e tempestive per consentire lo sblocco dei cantieri e per dare risposte immediate alle imprese e ai cittadini”, conclude il numero uno dell’associazione.