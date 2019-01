Il Campobasso che non ti aspetti. Irriconoscibile: disorganizzato, senza idee, con una forma fisica precaria. Un dato su tutti: nei 90 minuti di gioco i rossoblù costruiscono solo due palle gol, entrambe nel primo tempo.

Nella ripresa invece subiscono il gioco dei marchigiani che corrono molto di più dei padroni di casa. È vero, i lupi giocano un tempo in dieci e questo non aiuta. Così come non aiuta il fango che caratterizza il terreno di gioco di Selvapiana, messo in ginocchio dalla neve e dal freddo di gennaio. Se a questo si aggiunge una direzione di gara probabilmente non all’altezza della situazione, il quadro è completo.

I locali scendono in campo senza Danucci, assente per squalifica. Una mancanza che si farà sentire nel corso dei 90 minuti di gioco. Squalificati anche il tecnico Bagatti e il suo vice Minadeo, che danno le direttive ai giocatori in campo dagli spalti della tribuna.

La Jesina spaventa subito i padroni di casa quando al quarto d’ora un tiro cross di Yabrè finisce in fondo al sacco. Per fortuna dei locali il gol è annullato per una presunta posizione di fuorigioco di Cruz. Il Campobasso risponde con Giacobbe nel successivo ribaltamento di fronte, ma il tiro dell’attaccante rossoblù scheggia la traversa.

Lupi in affanno, marchigiani più aggressivi con Bordo che sfiora la traversa su punizione, mentre intorno alla mezz’ora Sposito salva il risultato deviando in angolo il tiro di Ricci. È il preludio al vantaggio della formazione marchigiana: lo 0-1 è firmato da Fracassini al 18°. Il Campobasso si scuote. La reazione dei Lupi è quasi immediata: cross di Giacobbe e Cogliati è implacabile.

Nel secondo tempo i padroni di casa subito in inferiorità numerica come avvenuto 7 giorni fa a Forlì. Questa volta va a fare la doccia prima del previsto Ranelli, a cui l’arbitro sventola per due volte il cartellino giallo davanti al naso. Sugli spalti si soffre, i Lupi subiscono la manovra della Jesina che ha in Trudo il suo asso nella manica. L’attaccante francese per tre volte sfiora il doppio vantaggio.

A questo punto Bagatti decide di cambiare un po’ le carte in tavola e inserisce il bomber Musetti (che rientra dopo un problema muscolare) al posto di Alessandro, oggi quasi invisibile in mezzo al campo. Ma nemmeno Musetti riesce ad essere particolarmente incisivo. Anzi sono gli ospiti ad avvicinarsi al vantaggio con un tiro di Zannini che finisce di poco a lato. Al triplice fischio è uno a uno.

I rossoblù fra 3 giorni torneranno di nuovo in campo contro la Sangiustese, attesa al Selvapiana per il recupero del match che era in programma lo scorso 6 gennaio e che venne rinviato per neve. Chissà se anche questa volta si riuscirà a giocare visto che sul Molise è attesa una nuova ondata di maltempo. Conquistano solo un punticino (1 a 1) anche Isernia e Agnone rispettivamente contro Savignanese e Sammaurese.