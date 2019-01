Bufere di neve, vento fortissimo, ghiaccio, colonnina di mercurio sotto lo zero e fiocchi pure sulla costa: è stata la prima giornata in cui la ‘sciabola artica’ annunciata dagli esperti ha stretto la nostra regione e quasi tutto il Sud Italia tra i suoi gelidi artigli.

Gran parte della regione si è svegliata questa mattina imbiancata dai fiocchi abbondantemente caduti nella notte: Molise centrale e Alto Molise le zone più colpite. Ma i fiocchi hanno imbiancato una parte del basso Molise: ‘sepolta’ Castelmauro (foto sotto), dove hanno avuto problemi a circolare gli autobus. Paesaggio natalizio pure a Palata, Bonefro, la zona del Fortore. A Tavenna vista la presenza di ghiaccio in strada e considerando che il personale Atac arriva da fuori paese, la scuola e la sezione Primavera resteranno chiuse nella giornata di oggi anche per il personale impegnato in questi giorni senza lezioni.

Come era ovvio immaginare, le situazioni più critiche in Alto Molise dove l’emergenza è iniziata la scorsa notte, quando i vigili del fuoco di Isernia e Agnone sono dovuti intervenire in soccorso di alcuni automobilisti che non avevano montato le gomme idonee ed erano rimasti bloccati nelle neve tra Sant’Angelo del Pesco e Pescopennataro.

Interventi proseguiti oggi soprattutto sulla statale 650, la Trignina, dove si sono accumulati diversi centimetri di neve e il fondo è ghiacciato. I pompieri hanno recuperato alcuni tir di traverso che non hanno rispettato lo stop alla circolazione imposto dalla Prefettura di Isernia dalle prime ore di questa mattina.

In azione inoltre anche il gatto delle nevi dei vigili del fuoco che ha consentito ad alcuni pazienti dializzati di raggiungere l’ospedale ed effettuare le terapie mediche.

Ad aiutare gli automobilisti in panne, soprattutto coloro che percorrevano le strade di collegamento a Campania, Abruzzo e Lazio, pure i Carabinieri, pienamente coinvolti nel piano predisposto dalla Prefettura.

Sui Monti del Matese invece i militari della compagnia di Bojano hanno salvato una famiglia romana: i genitori e i due figli piccoli, di 2 e 3 anni, avevano deciso di ripartire e tornare nella capitale quando si sono accorti del maltempo in arrivo e che la neve si era iniziata a posare sulla strada. La loro auto è rimasta bloccata proprio a causa del fondo stradale ghiacciato. I due genitori hanno chiesto l’intervento del 112, ma non sono riusciti a fornire indicazioni precise sulla loro posizione: non c’era linea telefonica e il cellulare, probabilmente a causa del maltempo, era irraggiungibile.

Immediate le ricerche attivate dai Carabinieri della Compagnia di Bojano, alcuni dei quali specializzati nel soccorso in montagna ed altri conoscitori della zona. I militari hanno orientato le ricerche in un’area che si è rivelata essere quella da cui è partita la telefonata. La disavventura familiare si è quindi conclusa nel migliore dei modi, ovvero con il soccorso dei quattro componenti della famiglia, risultati tutti in buona condizione di salute, che sono potuti rientrare a Roma.

In tutti i centri molisani sono stati attivati i vari piani antineve predisposti dai Comuni. Particolarmente importante la nevicata che sta interessando Capracotta dove è stato registrato il primo record stagionale: la coltre bianca ha superato il metro di altezza (questa mattina erano già 70 i centimetri accumulati) e le temperature sono scese nella notte a meno sette gradi. “La situazione è sotto controllo – ha dichiarato all’Ansa il sindaco Candido Paglione – le quattro strade provinciali, per accesso e uscita dal paese, sono percorribili”. Chiusi, per l’intera giornata di oggi, gli impianti di sci di fondo di Prato Gentile per ragioni di sicurezza.

Situazione simile a Pescopennataro dove il Comune si è organizzato per aiutare la popolazione più anziana a reperire, se necessari, farmaci e generi alimentari. A Isernia invece la coltre ha raggiunto i 50 centimetri.

Disagi simili sono stati registrati in provincia di Campobasso dove gli uomini del 115 hanno soccorso diversi automobilisti in difficoltà a Vinchiaturo, Campodipietra, Trivento, Ripalimosani e Matrice. E ovviamente problemi questa mattina sulle arterie vicino Campobasso: mezzi pesanti di traverso sul viadotto Ingotte che collega il capoluogo alla Bifernina e sulla statale 17, nei pressi dell’ex hotel Le Cupolette. In questo caso ad operare i vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso.

Per evitare problemi alla circolazione sulle arterie della provincia di Campobasso, dove sono stati arruolati 100 mezzi spartineve, la Prefettura ha deciso al termine della riunione del comitato operativo per la viabilità di vietare la circolazione dei veicoli commerciali dalle ore 5 del 3 gennaio con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Dal divieto sono esclusi i mezzi che trasportano derrate alimentari deperibili, i mezzi di trasporto di persone o comunque già autorizzati dalla Prefettura e i mezzi di soccorso. Il provvedimento, hanno esplicitato dal palazzo del Governo, “non viene applicato nel tratto della autostrada A14” che attraversa il Molise. Il divieto sarà valido fino a quando la situazione meteo non migliorerà.

Il secondo summit del comitato operativo si è svolto oggi. “Pur in presenza di condizioni metereologiche avverse, la maggior parte delle arterie stradali risulta al momento percorribile con obbligo di dispositivi antineve montati”, è stato riferito. Nè si riscontrano attualmente “criticità nella erogazione dell’energia elettrica, né nei collegamenti telefonici”.

Pesanti le limitazioni alla circolazione ferroviaria con alcuni treni soppressi tra Campobasso e Venafro. Riduzioni dei collegamenti confermate da Trenitalia anche per la giornata di domani, 4 gennaio.

Nella zona di Bojano si sono registrati problemi perchè un autoarticolato, dopo aver perso aderenza sul fondo stradale ghiacciato, ha sbattuto contro una ringhiera metallica posta a protezione della sede ferroviaria ed è rimasto bloccato.

L’area è stata subito messa in sicurezza e sono stati attivati i tecnici delle Ferrovie dello Stato, i quali hanno disposto il rallentamento dei treni in transito, al fine di permettere ai vigili del fuoco di Campobasso di rimuovere la motrice ed il rimorchio. Il conducente è rimasto fortunatamente illeso e non è stata danneggiata la sede ferroviaria.

In questa situazione di difficoltà molti agricoltori hanno dato la loro disponibilità ad intervenire con i propri trattori, come spalaneve, per pulire le strade e per spargere il sale contro il pericolo del gelo.

A Campobasso, dove la popolazione è abbastanza abituata a queste ondate di maltempo, la ‘sciabolata artica’ non ha provocato particolari problemi alla circolazione: sono in azione i mezzi spazza neve e spargisale della Sea che hanno ripulito le principali strade del centro cittadino. Attive poi la sala operativa e un numero verde 800993380 per segnalare eventuali problemi.

Più complicata la circolazione sulla Tangenziale e sulle vie più interne della città dove si è creata pure una spessa lastra di ghiaccio. Una decina i centimetri di coltre bianca, diventati poi una quarantina con il passare delle ore e a causa delle bufere di neve. Molto rigide le temperature: la colonnina di mercurio è scesa sotto i tre gradi.

Dopo qualche raggio di sole che ha fatto capolino tra le nuvole, nelle ore successive una bufera di neve ha ricoperto le strade pulite qualche ora prima.

I più felici di tutti sono stati i bambini: le scuole sono ancora chiuse per le vacanze di Natale e loro, dopo aver indossato tuta e scarponi da neve, si sono potuti concedere qualche ora di relax e divertimento giocando con lo slittino o a tirarsi palle di neve.

Cosa c’è da aspettarsi nelle prossime ore? L’ondata di freddo artico dovrebbe essere più intensa e favorire nuove nevicate su quasi tutto il Molise, costa compresa. “Durante il pomeriggio e la sera le precipitazioni più intense sono previste sul Molise e soprattutto la Puglia. In questa sede la neve potrebbe portarsi molto in basso e potrebbe toccare persino alcune località di mare”, le previsioni degli esperti di MeteoinMolise. Ci aspetta dunque una notte ‘bianca’.

L’allerta meteo resta alta, soprattutto sulla costa: un nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile della Regione Molise prevede il persistere di nevicate fino al livello del mare a partire da venerdì 4 gennaio e per le prossime 24-30 ore.

Massima prudenza sull’autostrada A14 nel tratto che rientra nella provincia di Campobasso, in direzione Blogna, Taranto, Pescara Nord-Vastro Sud, dove sono in atto precipitazioni nevose con intensità non critica, ma in aumento.