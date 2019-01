Atti falsi e truffa per cancellare i fermi amministrativi delle auto, tre denunce

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Larino hanno denunciato tre persone residenti nella provincia di Foggia per truffa aggravata ed uso di atti falsi. La denuncia arriva dopo un’articolata indagine dell’Arma.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i tre foggiani hanno presentato al Pra competente, tramite agenzie private operanti nel basso Molise, attestazioni dell’avvenuto pagamento del debito rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, ma che sono risultate poi false poiché il debito non era stato estinto. L’escamotage era stato messo in piedi per cancellare i provvedimenti di fermi amministrativi gravanti su alcune auto.

Con l’uso di tali atti falsi hanno indotto in errore gli Uffici preposti, ottenendo la cancellazione dei debiti con il rilascio di una nuova carta di circolazione dagli Uffici del Pra.

In questo modo, senza estinguere il debito in media di alcune migliaia di euro, i tre presunti truffatori hanno potuto circolare liberamente con le proprie vetture senza rischiare di incorrere, in caso di controllo da parte delle Forze di Polizia, al fermo amministrativo del veicolo.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad accertare eventuali altre presunte truffe da parte degli stessi soggetti o di altri. Indaga la Procura della Repubblica di Larino.