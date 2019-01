Airino senza problemi, Pineto sconfitto 86-60

Successo netto questo pomeriggio 27 gennaio per l’Italiangas Airino basket Termoli nel quindicesimo turno della stagione regolare della serie C Silver Abruzzo Marche molise. I ragazzi di coach massimo di Lembo hanno sconfitto al palasabetta di Termoli il Nuovo basket Pineto per 86-60.

Gara condotta sin dall’inizio dai termolesi che però sono andati al riposo dopo i primi due periodi con sole 5 lunghezze di vantaggio sugli abruzzesi. Decisivo il terzo quarto nel quale Colasurdo e compagni hanno scavato un solco rispetto alla formazione di Pineto riuscendo poi a chiudere in tranquillità nell’ultimo quarto.

In tema realizzativo da segnalare i 18 punti di Mirando, i 16 di Leonzio, i 14 del croato Dmitrovic e i 14 del giovanissimo Ponsanesi.

Serie C Silver

Italiangas – Nuovo Pineto Bk 86-60

Parziali : 23-18, 42-37, 63-41

Arbitri: Marianetti e Ferraioli

Italiangas: Tedeschi 3, Pascucci 4, Mirando 18, Dmitrovic 14, Lentinio, Suriano 11, Leonzio 16, Pasquale, Ponsanesi 14, Colasurdo 6, Mustillo.

Coach Di Lembo M.

Ass. Coach Di Lembo G.

Pineto: Scarnecchia 5, Pira 3, Pavone 18, Gigliotti, Sulpizii 5, Pallini, Timperi 15, Leonzi 5, Alcuni, Di Francesco 4, Cantautore 5.

Coach: Torrieri

Ass. Coach: Liberatori

Note: totale falli Italiangas 24 (di cui tecnico ed espulsione a Colasurdo) , totale falli Pineto 22 (di cui antisportivo a Pira e tecnico alla panchina).

Sul finire del secondo quarto infortunio a Cantatore che non è più rientrato