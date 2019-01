La sua morte non ha colto di sorpresa la famiglia e quanti lo conoscevano bene. Ha invece lasciato sotto choc una città intera. Perché David Tirolese, 44 anni, papà di due bambini piccoli, con la morte sembrava avere davvero poco a che fare.

Un ragazzo coraggioso che ha sempre portato avanti progetti costruttivi, lavorando senza mai stancarsi anche per il territorio e per la crescita del Molise migliore e della sua città, quella Termoli nella quale aveva investito con la testa e con il cuore aprendo prima una agenzia di viaggi, la Miramed, e poi un Bed&breakfast.

Laureato in economia del turismo, sul turismo ha sempre scommesso e fino all’ultimo giorno ha lavorato a quelle attività anche grazie alle quali Termoli è cresciuta dal punto di vista dell’offerta turistica e della conoscenza delle sue attrattive.

David Tirolese era malato, eppure ha affrontato la malattia con una dignità e una forza, come gli riconoscono ancora sconvolti a poche ore dalla notizia della sua morte gli amici, rarissime. “Nelle tue condizioni difficilissime non hai mai mollato, un giorno volevi portare le valigie ai clienti dal Mistral fino alla mia struttura in Corso Umberto a piedi e con 32 gradi, dopo aver fatto un ciclo di chemio”. Questo di Enrico, altro operatore del turismo, è solo uno dei tanti ricordi affidati a Facebook per celebrare le doti di David, con l’auspicio “che Termoli ti saluti a dovere per quello che hai fatto per questa città con le tue capacità lavorative”.

Un ragazzo intelligente e sempre pieno di idee, con la passione per il ballo (è stato uno dei primi a far conoscere il tango a termoli attraverso i corsi ed era l’organizzatore e tuttofare dell’associazione Soltango) e una famiglia alla quale si dedicava con passione, prendendosi cura del maschietto e della femminuccia con lo stesso entusiasmo che riservava a un lavoro che lo ha appassionato da sempre.

L’agenzia Miramed, aperta con la socia e amica Nadia, è un esempio di risposta resistente in un momento storico segnato dalle tantissime difficoltà imposte dal mercato globale. Tanto che, quando David si è reso conto – da imprenditore del territorio intelligente qual era – che le agenzie viaggi dovevano necessariamente cambiare per fare i conti con la vastissima scelta di viaggi online e low cost alla quale sempre più persone si rivolgono, ha modificato insieme con Nadia l’idea iniziale, proponendo una serie di soluzioni per viaggi di nozze indimenticabili, crociere, tour in pullman.

Forte anche di un bagaglio di esperienze fatto di tantissimi viaggi e di una conoscenza approfondita di tanti posti al mondo. “Noi non consigliamo una vacanza solo sfogliando un catalogo e cercando dei pacchetti preconfezionati, ma diamo la possibilità di raccontare e descrivere con mano luoghi da visitare, strutture e itinerari”: le sue parole, la sua scommessa. La scommessa del ragazzo che sapeva volare, e non solo per le miglia aeree accumulate in anni di viaggi da un continente all’altro.

Sapeva volare, e ha fatto volare migliaia di persone e termolesi. Con gli aerei e con la mente, in quella sorta di fabbrica dei sogni che ha cercato di differenziarsi anche proponendo, fra i primi, un turismo di natura religiosa, come i pellegrinaggi a Medjugorje.

Lui ci credeva fortemente e in questi progetti ha investito la sua vita, che si è interrotta sicuramente troppo presto. Aveva aperto anche un B&b proprio per allargare l’offerta e il ventaglio di opportunità di conoscere Termoli. E fino alla fine ha lavorato, portando avanti progetti, perfezionando idee, dimostrando di essere un incredibile esempio di resistenza rispetto ai tantissimi ostacoli che oggi il mercato pone.

Cordiale senza essere mai falso, pulito come quel sorriso misurato che ha stampato sul volto in tante foto, album di viaggi condivisi sui social, e riservato ad amici e clienti che entravano nell’agenzia di via Sannitica. La malattia lo ha vinto senza intaccare minimamente l’energia che possedeva e che fa di lui un esempio di impresa per Termoli e tutto il Molise. I funerali sono stati programmati per venerdì 25 gennaio alle 10 e 30 nella chiesa del Carmelo.