2019, i centenari e gli anniversari di molisani illustri nell’Anno di Leonardo da Vinci

Il 2019 sarà l’Anno di Leonardo da Vinci: ricorrono infatti i 500 anni dalla morte del genio toscano. Non solo a Firenze ma in tutta Europa si sta preparando un fitto calendario di iniziative per ricordare il grande maestro del Rinascimento. Ma a proposito di celebrazioni, forse non tutti sanno che a Guardialfiera c’è la tradizione di commemorare anniversari e centenari di protagonisti famosi della cultura e del pensiero d’ogni epoca.

Francesco Jovine, lo scrittore nativo del paese sul lago, diede una vivida rappresentazione della sua terra e del Molise tutto, come territorio del sapere e luogo drammatico di povertà e dignità contadina. Guardialfiera, Capitale del Parco Letterario “Contado di Molise” e del Centro Studi “Perrazzelli”, interpretò il sogno dello scrittore desideroso di esaltare la propria terra. Lo ha fatto, su scala nazionale, anche con cerimonie legate ad una speciale ricorrenza come possono essere un centenario e un decennale di un gigante della letteratura, della musica, delle arti e delle scienze.

Scopriamo dunque, grazie a Vincenzo Di Sabato e al suo instancabile impegno in ambito culturale in favore della sua amata terra, quali sono gli anniversari di molisani illustri, perlopiù ignoti ai propri conterranei, che nel 2019 verranno celebrati.

I centenari eccellenti per il Molise nell’anno appena iniziato sono due: i 100 anni non raggiunti da Sabino d’Acunto, poeta, giornalista, commediografo, Sindaco di Isernia. E quelli di Nina Guerrizio, cuore antico e fine evocatrice delle voci, dei suoni e delle tradizioni della sua Campobasso.

Per Castelbottaccio ricorrerà il 150esimo compleanno di Arnaldo de Lisio, maestro del colore di scuola napoletana. È autore anche della tela con la quale – sotto la fulgente immagine della Vergine del Carmelo – sintetizza l’irruente battaglia navale, aerea, terrestre sferrata sui pendii collinari del golfo di Trieste il 10 settembre 1917, dalla quale un plotone di soldati guardiesi rimase incolume, forse perchè “trincerati” dal potere della Scapolare infilato al collo dall’Arciprete Caluori, prima della partenza per il fronte.

Sempre 150 anni fa, nasceva a Campobasso Giuseppe Altobello, medico e naturalista. Novant’anni addietro, nel 1929, vedeva la luce a Colli al Volturno Vincenzo Balzamo, politico e giornalista dell’Avanti.

Avrebbe poi compiuto 80 anni a Guardialfiera Vincenzo Cirella, poeta malinconicamente gaio e romanziere, finalista alla “Talentìade” di Paduli.

Nasce a Castelmauro nel 1859 Giovanni Boccardi, sacerdote e astronomo, cui è intitolato a Termoli l’Istituto Tecnico Industriale e a Monte Mauro, nel paese di Castelmauro, l’Osservatorio “Parco delle stelle”.

Nel 1929 trae le origini a Montorio dei Frentani Michele Garcia Greco, apprendista barbiere con la passione per la musica. Chitarrista raffinato andaluso, si stabilirà a Montreal, in Canada, instaurando l’Accademia musicale per la divulgazione del flamengo.

Arturo Giovannitti, originario di Ripabottoni e Oratino, muore 60 anni fa a New York. Coraggioso sindacalista, crea iniziative in favore di Sacco e Vanzetti, uomini di idee socialiste che furono ingiustamente accusati di un omicidio mai commesso per cui finirono sulla sedia elettrica nel 1927.

Nel 1959 muore a Roma Mario Lanza, originario di Filignano. Pugile a 14 anni, è ottimo sollevatore di pesi. Il suo amore, però, è il bel canto. Conosce già a dieci anni le arie di almeno 50 opere. Canta melodrammi, ballate napoletane, e belle canzoni italiane e americane.

Giuseppe Laurelli nasce a Fornelli nel 1889. Podestà, martire nel suo paese in una feroce rappresaglia tedesca nel 1943. Viene impiccato in piazza assieme al suo vice-sindaco e a tutti gli abitanti giovani di sesso maschile.

Quarant’anni fa è assassinato a Roma Mino Pecorelli, nato a Sessano del Molise. Avvocato e giornalista, è direttore dell’Agenzia di Stampa “O.P.” La sua morte è legata ad uno dei più oscuri delitti politici negli anni di piombo.

Angelo Persichilli, musicista di Castellino del Biferno, nel 2019 avrebbe festeggiato 80 anni. Prima flauto solista per lungo tempo all’Accademia di Santa Cecilia. Suona con le Orchestre Sinfoniche della Rai di Milano, Roma, Napoli e Torino.

Vincenzo Tiberio, precursore della penicillina, viene al mondo nel 1869 a Sepino. Pubblica le sue ricerche su “Annali di Igiene Sperimentale”. Entra nella Marina con il grado di medico in seconda e partecipa alla Campagna d’Africa.

Luigi Antonio Trofa trae le sue origini a Ferrazzano nel 1879. Grande viaggiatore. Per il suo geniale umorismo, collabora con rilevanti testate regionali e nazionali. Esprime la sua originalità nella poesia dialettale. Rilucente e indimenticabile la poesia-canzone “Carissime Tresàngele” nella quale egli svela, con magìa sottile, lo smarrimento e la meraviglia d’un emigrante giunto in America.

Ed è anche così – conclude Di Sabato – che il Molise può consentire ai molisani di recuperare l’orgoglio della propria appartenenza, di ritrovare l’umile e potente piacere di riconoscere nei suoi figli figure alte e nobili capaci di sprigionare voglia di costruire stagioni nuove, avvincenti ed incrollabili.