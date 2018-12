Un primo impulso di aria fredda da est raggiunge le regioni centro meridionali. Nevicate previste a quote collinari nella notte di San Silvestro sul versante Adriatico. Da mercoledì correnti molto fredde di estrazione continentale raggiungeranno la Penisola. Seguire gli aggiornamenti. Meteo Capodanno caratterizzato dall’arrivo del vero inverno.

A cura di www.meteoinmolise.com.

Meteo capodanno – Il robusto campo di alta pressione presente sull’Europa occidentale si ritira temporaneamente dall’Italia portando i suoi massimi su Francia e Regno Unito. Scorrerà impulso di aria fredda di matrice balcanica che in queste ore sta già facendo il suo ingresso sull’Italia ma avrà i suoi maggiori effetti nella giornata di lunedì 31. È accompagnato da un generale rinforzo dei venti e un sensibile calo delle temperature che consentirà nevicate lungo la dorsale appenninica centromeridionale fino a quote collinari.

San Silvestro – L’impulso di aria fredda raggiunge tutto il Sud e il medio Adriatico con venti forti di Tramontana o Grecale e temperature in sensibile diminuzione. L’instabilità atmosferica sarà presente sulle regioni adriatiche dall’Abruzzo alla Puglia, lungo la dorsale appenninica, sulla Calabria ionica e sul basso Tirreno. Tempo migliore sulle coste tirreniche della Campania e della Calabria. A causa delle basse temperature sono previste nevicate fino a quote collinari. Sul resto della Penisola il tempo sarà buono con scarsa nuvolosità Nella notte di San Silvestro l’instabilità tenderà ad attenuarsi a partire da est ma qualche precipitazione residua interesserà ancora la Sicilia tirrenica e la Calabria ionica. Il clima sarà freddo e ventoso su tutte le regioni meridionali, venti a tratti tesi anche su Lazio, Marche e Abruzzo.

Capodanno – Dopo una notte di capodanno decisamente fredda e ventosa, soprattutto sulle regioni meridionali il 1° gennaio del 2019 si preannuncia all’insegna di un miglioramento generale del tempo con qualche ultimo fenomeno al mattino sulla Sicilia settentrionale e la Calabria ionica in rapido assorbimento. Venti in attenuazione. Il pomeriggio sarà in gran parte soleggiato su tutta la Penisola con qualche nube residua. Dalla sera e in nottata infiltrazioni di aria umida occidentale porteranno qualche annuvolamento tra la Liguria, la Sardegna e la Toscana.

Previsioni Meteo Natale in dettaglio sulla nostra regione:

Previsioni San Silvestro: Cielo molto nuvoloso fin dal primo mattino su gran parte del territorio regionale. Scarso rischio di precipitazioni. Copertura nuvolosa che si mantiene compatta durante tutta la mattinata. Aperture del cielo con ampie schiarite al pomeriggio. Nuovo aumento delle nubi dalle ore serali con associate precipitazione che risulteranno a carattere di rovesci di neve a partire dai 500 metri di quota. Temperature in netta diminuzione soprattutto in montagna. Venti tesi da nordest.

Previsioni Meteo Capodanno: Residua nuvolosità al primo mattino. Ampi spazi di sereno di sereno durante le ore centrali della giornata e al pomeriggio. Passaggio di nubi alte al pomeriggio. Notte stellata. Temperature in aumento ma comunque vicino allo zero in montagna. Minime intono a 1-2 gradi anche in collina. Venti tesi da nord-est.

Meteo 2 gennaio: La giornata partirà con cielo sereno e con estese gelate mattutine. Mattina dai cieli pressoché sereni su tutta la regione. Temperature massime sul capoluogo intorno a 7 gradi. Dal pomeriggio aumento della copertura nuvoloso a partire dai versanti orientali e incipiente diminuzione termica per il sopraggiungere di fredde correnti balcaniche. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso già dalle bassissime quote a partire dalla sera sulla provincia di Campobasso. (Seguire gli aggiornamenti). Temperature fino a -8 gradi alle quote di montagna.