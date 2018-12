Vasto sarà l’ultima tappa del Jova Beach Party, il nuovo progetto musicale nata dalla mente di Jovanotti e presentato questa mattina, giovedì 7 dicembre. Nella città adriatica abruzzese, a pochi passi dal Molise, si svolgerà il prossimo 17 agosto l’ultimo appuntamento del nuovo impegno firmato e voluto da Lorenzo Cherubini, il cantante toscano, da anni sulla scena musicale italiana tra i più apprezzati da diverse generazioni, ha presentato l’ultimo nuovo progetto che avrà come protagoniste le spiagge italiane.

Tra le tante della penisola anche quella abruzzese, dove – come è facile immaginare seppur con largo anticipo – arriveranno anche tanti suoi fan molisani – che ospiterà “molto più di un concerto e molto più di un dj set, sarà un festa dal tramonto all’alba con tanti ospiti” ha spiegato il cantautore italiano con una diretta Facebook.

La città adriatica di Vasto sarà l’ultima tappa tra le spiagge, visto che il tour del 2019 si concluderà tra le montagne sulle Dolomiti. Sul palco, dove Jovanotti torna da a fare il dj, arriveranno tanti suoi amico e colleghi che non verranno mai annunciati ma che renderanno indimenticabili gli eventi. “Canteremo, balleremo, saranno aperti i locali e ci divertiremo con la musica, potrò anche sposare chi me lo chiederà come delegato di stato civile”, ha annunciato.

I suoi fan, compresi quelli molisani che raggiungeranno facilmente la città, hanno già memorizzato la data sul calendario, pronti a partecipare a quello che si preannuncia un nuovo grande successo del cantautore toscano. E magari chissà che qualche molisano non chieda a Jovanotti, o meglio a Lorenzo Cherubini, di unirli in matrimonio.