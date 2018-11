Classe 1995, Mariaconcetta Petriella, nata a Termoli e cresciuta a Portocannone, ha appena terminato il suo percorso di studi all’Università di Chieti in Abruzzo. Dopo 3 anni di impegno, costanza e sacrifici ha raggiunto uno dei suoi traguardi, la laurea in Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, una figura fondamentale negli interventi più delicati anche perché da questa professionalità dipende la vita del paziente. Orgogliosi di avere una Perfusionista da 110 e Lode in Molise.

Un augurio per uno splendido futuro perché questo è solo il primo traguardo verso una vita professionale ricca di successi.

La tua madrina

Erika Di Spirito