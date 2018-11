Sanità, comitato Pro Cardarelli critica riorganizzazione: “Molisani discriminati per la cura dell’ictus”

Si torna a parlare della riorganizzaizone della sanità molisana. Stavolta a contestare il Piano operativo è il comitato Pro Cardarelli che evidenza “l’incoerenza di aver assegnato all’ospedale Cardarelli il ruolo di Hub (centro di riferimento) per la cura delle patologie neurochirurgiche e, contemporaneamente, averne smantellato il reparto, sottraendogli tutti i posti letto ed attribuendoli al Neuromed”.

Verrebbe da ridere se, come ci ricordano casi recenti di cronaca, non ci fosse già da piangere.

“Il perdurante ritardo dell’apertura della stroke unit al Cardarelli, struttura con posti letto dedicati alla cura dell’ictus, anch’essa prevista nel Pos che, si ricorda, è legge dello Stato, fa del Molise l’unica regione in Italia che non è in grado di fornire 24 ore al giorno una moderna terapia per la cura dell’ictus ai suoi cittadini i quali risultano discriminati nella possibilità di accesso a servizi salvavita”.

La paventata realizzazione di un reparto di Pronto soccorso nella vicina struttura ospedaliera privata accreditata della Cattolica “non è la soluzione” secondo il comitato Pro Cardarelli che propone “la restituzione alla struttura pubblica del ruolo di centralità nella sanità regionale, attraverso investimenti del denaro dei contribuenti in uomini e mezzi che ne ristabiliscano l’efficienza e la funzionalità”.