San Giuliano di Puglia, per non dimenticare

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della nostra lettrice Anna:

Il terremoto di San Giuliano ha cambiato per sempre anche la mia vita. Quei 27 bambini avevano più o meno la mia stessa età. Io non sono molisana ma ho seguito la vicenda fin dal primo momento.

Avevo 10 anni anche io e rimasi attonita davanti alla tv quando diedero la notizia in tutti i tg nazionali. Ricordo che mi sedetti in cucina a seguire la vicenda per tutto il pomeriggio come ricordo perfettamente il rumore del generatore che serviva per illuminare le macerie buie.

Nei giorni successivi, poi, appena mettevo piede a scuola pensavo: e se succedesse anche qui, se crollasse anche la mia scuola? Un pensiero che ho avuto per molto tempo. quella vicenda mi sconvolse e ancora oggi, quando ci penso, sto male.

Quei bambini avevano la mia età. Io oggi sono una donna, loro invece avranno per sempre 6, 8, e 10 anni. Ciao cuccioli, un abbraccio immenso ai vostri genitori.