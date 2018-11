La Ecocontrol Gsm torna per la sesta volta all’Ecomondo, la fiera leader nel settore della green economy e dell’ecosostenibile. Dal 6 al 9 novembre a Rimini, l’azienda nel nucleo industriale della città adriatica è tornata per presentare nuove idee e soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti.

A rappresentare l’attività nel padiglione, il responsabile Fausto Di Stefano che quest’anno ha portato in fiera le isole ecologiche per avviare la tariffa puntuale.

“È sempre una ottima opportunità per far conoscere i nostri prodotti e per ottenere risultati, come è accaduto fino ad ora. Qui arrivano sempre clienti da tutta Italia e anche dall’Europa, si stabiliscono contatti fondamentali e nuove collaborazioni”, il commento del responsabile direttamente dal padiglione fieristico.