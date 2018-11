Presentazione all’Unimol del libro “Vino Facile” di Rudy Rinaldi, bestseller 2017 su Amazon

Un vero e proprio fenomeno editoriale del 2017 sarà stasera, 7 novembre, il protagonista alla sede dell’Università del Molise a Termoli, in via Duca degli Abruzzi. Infatti sarà presentato il libro “Vino facile” di Rudy Rinaldi, numero uno tra le pubblicazioni sul vino nel 2017 su Amazon. L’enorme successo della versione digitale, per la quale inizialmente era stato pensato, ha imposto l’uscita, pochi mesi fa, anche della versione cartacea che l’autore presenterà in questa occasione.

A moderare l’incontro sul libro sarà Pasquale Di Lena, grande personalità del mondo dell’enogastronomia molisana, ed ex Direttore dell’Enoteca Nazionale di Siena, che del libro ha anche scritto la prefazione: “Sono onorato di aver scritto la prefazione di questo libro di Rudy Rinaldi – dichiara Di Lena – che a mio avviso rappresenta una pubblicazione che va a colmare un vuoto. Non esistevano libri, prima di questo, che presentassero in maniera semplice, al grande pubblico, tutto ciò che c’è da sapere sul mondo del vino, essendo le pubblicazioni presenti spesso troppo tecniche o “politicamente corrette”. Il fatto che questo libro abbia avuto notevole successo deve renderci orgogliosi in quanto Rudy Rinaldi, nonostante non sia molisano di origine, è in parte un prodotto della nostra cultura enogastronomica molisana.”

L’autore Rudy Rinaldi, già vincitore di molti concorsi per sommelier e barman e collaboratore di numerosi progetti formativi di eccellenza, è oramai considerato un molisano doc come la Tintilia che è uno dei suoi vini preferiti, nonostante sia originario di Arezzo. “Il libro Vino facile è frutto di anni di insegnamento nei corsi di sommelier – dice l’autore – in cui l’esigenza dei partecipanti era sempre quella di capire come si arrivasse a definire la qualità del vino, con passaggi semplici, differentemente dalle fumose descrizioni spesso fantasiose di certi sommelier. Il libro non tralascia nessun aspetto: da cosa si deve pretendere dal ristorante nel servizio del vino, a come conservare il vino a casa; da come il vino dipenda dalla qualità dell’uva in vigna, a come si fanno le varie tipologie di vino, compresi spumanti, passiti e vini liquorosi, per finire con la spiegazione dei trucchi che stanno alla base di una degustazione comunicativa e all’abbinamento cibo-vino, vero e proprio banco di prova per tutti i gourmet. Il successo del libro è un premio a tutti gli sforzi fatti in questi anni nella formazione per portare la cultura del vino in tutta l’Italia e soprattutto in Molise.”

Presenti ad interagire con l’autore anche i rappresentanti dell’Università del Molise a partire dai professori Rossano Pazzagli, già direttore della sede universitaria di Termoli, e Marco Petrella, docente di Geografia dei Prodotti Locali, che hanno organizzato l’evento. Saranno presenti inoltre personalità locali del mondo delle istituzioni e delle cantine molisane.

L’entrata è libera e l’evento inizierà alle ore 18 per terminare alle ore 19,30.