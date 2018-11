“Preghiamo in famiglia”, in distribuzione nelle parrocchie il libretto voluto dal vescovo

Accompagnare le famiglie a pregare insieme riscoprendo anche la bellezza di ritrovarsi a casa per condividere un momento di fede e affidamento al Signore. È questo il senso del libretto “Preghiamo in famiglia” voluto e curato dal vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, e in corso di distribuzione nelle parrocchie. Si tratta di uno strumento agile e di facile consultazione che, dopo una chiara introduzione, offre alcuni semplici modi per pregare insieme.

“Busso alla vostra porta per conto di un Altro, che ogni giorno e per tutto il giorno è vicino a ciascuno di voi, è presente nella vostra casa, soprattutto quando siete insieme, papà, mamma e figli…”. Con questo spirito e senso di vicinanza e affetto nei confronti dell’intera comunità diocesana, il vescovo De Luca presenta il libretto ricordando l’importanza della preghiera quotidiana nel corso di un’esistenza sempre più scandita da impegni, urgenze, distrazioni e social network. “Dinamiche che – se non ci si ferma un attimo – rischiano di non far trovare il tempo per pregare e condividere la vicinanza costante e amorevole di Dio”.

“Gesù – ricorda, infatti, monsignor De Luca – ha assicurato di essere con noi tutti i giorni e in ogni circostanza e la preghiera di un papà e di una mamma insieme ai loro figli è un’occasione per fare un’esperienza straordinaria della vicinanza di Dio e capire che l’incontro con Lui è la vera novità di ogni nostra giornata”. Il vescovo ricorda, infine, che “pregare non è isolarsi dal mondo, ma entrare con gratitudine e lode nella realtà dalla porta giusta e viverci con la consapevolezza di essere amati, sostenuti e accompagnati in ogni momento. La preghiera ci insegna a guardare il mondo con gli occhi di Dio”.

Si rinnova così anche il messaggio di Papa Francesco: “Lo spirito della preghiera riconsegna il tempo a Dio, esce dalla ossessione di una vita alla quale manca sempre il tempo, ritrova la pace delle cose necessarie, e scopre la gioia di doni inaspettati”.

La Diocesi ringrazia l’artista Sara Pellegrini che ha curato le illustrazioni in copertina e all’interno del libretto, con alcune opere d’arte realizzate in tecnica mista su carta.