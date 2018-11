Oney Tapia travolgente con gli studenti molisani “Così trovo la forza per vincere nuove sfide”

Oney Tapia coinvolge emotivamente anche i molisani. Il campione paralimpico nella specialità dei lanci, argento a Rio 2016, e noto al grande pubblico per la partecipazione a ‘Ballando con le stelle’, ha incontrato circa 250 studenti molisani nella palestra dell’Istituto ‘Pertini’ di Campobasso.

Straripante nel carisma, sorridente e pure originale nell’eloquio, Tapia ha raccontato gli aspetti più sorprendenti della sua vita, prima e dopo il grave incidente del 2011 che lo ha privato totalmente della vista. Non una parola di rimpianto per quello che non c’è più, ma tanta forza d’animo per diventare campione vero nello sport e nel quotidiano. Un motivatore oltre che un esempio di attaccamento ai veri valori della vita.

Così, Tapia ha trasmesso una serie di impulsi positivi ai tanti che lo hanno seguito, anche nel pomeriggio di sabato, al Coni regionale, dove ha presentato il suo libro ‘Più forti del buio’. Invitato dal Cip Molise, della presidente Donatella Perrella, tramite il tecnico delle Fiamme Azzurre, Stefano Ciallella, il campione ex giardiniere si è soffermato su alcuni aspetti fondamentali della sua crescita umana. Tra le pagine del libro, ennesima sfida vinta in una vita fuori dal comune, anche diversi aneddoti divertenti che il ‘gigante buono’ ha evocato con sagacia e humour infarcito di una robusta dose di autoironia.

Al termine della giornata, introdotto dal Presidente regionale del Coni Guido Cavaliere, è stato premiato dal sindaco di Campobasso Antonio Battista con la statuetta in bronzo dell’Ercole sannita, simbolo dello sport molisano. Subito dopo, lo abbiamo intervistato per sapere qualcosa di più di questa intensa giornata dedicata ai giovani e a tutto quello, di sorprendente e positivo, che la vita può trasmettere a ciascuno di noi, ogni giorno.